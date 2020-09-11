قرويون يطلبون فدية لإطلاق سراح تمساح

طالب قرويون في الهند بفدية لإطلاق سراح تمساح تسلل إلى حوض الري في قريتهم.

في البداية، أصيب سكان قرية "ميدانيا" في شرق ولاية أوتار براديشد بالذعر بعدما عثروا على تمساح بطول مترين. لكنهم ما لبثوا أن راودتهم فكرة احتجاز الحيوان رهينة لديهم والمطالبة بـ"فدية" لإطلاق سراحه.

وذكرت السلطات أن التمساح كان قد هرب من محمية طبيعية مجاورة بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، الثلاثاء، ولجأ إلى القرية.

وأوضح أنيل باتيل، المسؤول عن المنطقة المحيطة بمتنزه "دودوا" الطبيعي أن القرويين أمسكوا بالحيوان ثم اشترطوا الحصول على 50 ألف روبية (680 دولاراً) لإعادته إلى المحمية.

وقال باتيل "احتجنا إلى ساعات لإقناعهم بإطلاق التمساح، بالاستعانة بالسلطات وعناصر من الشرطة المحلية".

وأبلغت السلطات، القرويين بأن الخطوة التي قاموا بها تعرضهم للملاحقة القانونية، مع عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.

واستعاد الحيوان حريته وأُطلق في اليوم عينه في نهر "غاغرا"، وفق باتيل الذي أشار إلى أن القرويين "لم يكونوا على بيّنة بتاتاً بأن التمساح محمي قانوناً".

وأضاف "من المهم أن نثقف الناس أكثر بشأن الحيوانات البرية".