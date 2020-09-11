7 عادات بسيطة لإنتاجية أكثر

القاهرة (الاتحاد)

حددت ناشطة على يوتيوب، معروفة باسم «studytee»، سبع عادات يومية بسيطة يجب أن يتبناها الأشخاص لزيادة إنتاجيتهم، وذكر موقع «Indian Express» أن الناشطة، وهي جامعية مقيمة في النرويج، شاركت في مقطع فيديو بعنوان «7 عادات بسيطة من أجل حياة أكثر إنتاجية»، يجب على المرء تطويرها لتحقيق أهدافه.

وتتضمن العادات السبع:

1- عمل قائمة مهام ذات رموز ملونة، بحيث لا يستغرق الأمر أكثر من خمس دقائق تقريباً.

2- تحديد هدف أو أكثر لكل يوم، حتى تجد أنه من الأسهل عليك أن تكون منتجاً، إذا كنت تنجز هدفاً محدداً.

3- الاستماع إلى كتاب صوتي مُسجل أثناء التنقل من وإلى العمل أو الجامعة.

4- الاطلاع على أحدث الأخبار يومياً.

5- القيام بتدريب عقلي قصير قبل بدء عمل اليوم، مثل حل نوع سهل من الألغاز.

6- تعلم معلومة جديدة كل يوم، حيث إن قضاء بعض الوقت في شيء تعليمي، لا علاقة له بالمدرسة أو العمل، ينشط العقل.

7- تخصيص دفتر لكتابة اليوميات قبل النوم، وهي طريقة رائعة للقيام بشيء آخر غير الالتصاق بالشاشات.