أسرار كيم وترامب.. ودٌّ وسياسة

وائل بدران (أبوظبي)

حصل الصحفي الدولي بوب وودوارد على 27 «رسالة سريّة» تبادلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لم يتم الإفصاح عن فحوى 25 رسالة منها في السابق.

وامتلأت الرسائل بعبارات منمقة، وتكشف عن مدى العلاقة بينهما، حيث دأب كيم في رسائله على مناداة ترامب بـ«فخامة الرئيس»، وكتب في إحدى رسالتين كُشف عن فحواهما أن لقاء ترامب مرة أخرى سيبدو مثل «تذكير بمشهد من فيلم خيالي»، وكتب في الأخرى: «إن الصداقة والعلاقة الخاصة بينهما ستكون قوة سحرية».

وودوارد، الحاصل على جائزة بوليتزر مرتين، اطلع على الرسالتين، لكن لم يُسمح له بالحصول على نسخ منها أو تصويرها، وإنما سُمح له فقط بتسجيل فحوى رسالتين على جهاز تسجيل.

وكتب في إحدى الرسائل: «عزيزي فخامة الرئيس، لقد مر 200 يوم منذ القمة التاريخية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة في سنغافورة في يونيو الماضي (2018)، عندما صافحت يدك بحرارة في ذلك المكان الجميل والمقدس، بينما شاهدنا العالم باهتمام كبير، وأمل في أن يتكرر ذلك اليوم. ومثلما ذكرت في ذلك الوقت، يحدوني الفخر بتأسيس علاقة راسخة ومميزة مع شخص مثل فخامتكم». وأضاف كيم في رسالته: «ومع اقتراب العام الجديد، لا تزال هناك قضايا محورية تتطلب جهوداً مضنية من أجل مُثُل وأهداف سامية، ومثلما أشرت فخامتكم بصراحة، بينما ندخل العام الجديد سيتطلع العالم بأسره مرة أخرى بالتأكيد لرؤية لقاء تاريخي آخر في المستقبل غير البعيد، بيني وبين فخامتكم، تذكيراً بمشهد بدا من فيلم خيالي».

وتابع: «لقد وجهت بالفعل أقرب زملائي وأكثرهم ثقة، وأعضاء الحكومة المعنيين، بتسريع الاستعدادات لعقد قمة كورية أميركية ثانية، وأنا مستعد لتحقيق نتائج جيدة مع فخامتكم أثناء الاجتماع التالي».

وقال: «لكن ما يقلقني هو أمر قد لا ينعكس إيجاباً على كلينا، حال استمر ما يبدو إصراراً من كلا الجانبين على موقفيهما بشأن مكان القمة، وهو ما قد يضيع كثيراً من الوقت».

وأشار كيم إلى أن رأيه هو إجراء اتصال عاجل رفيع المستوى بين بلاده والولايات المتحدة، على أن يتم مناقشة وتنسيق مكان القمة.

وأضاف: «آمل أن تظهر فخامتكم مرة أخرى حسماً كبيراً وقيادة متميزة لتحقيق نتائج في القمة الثانية مع كوريا الشمالية، وكلي أمل في أن الأمور التي تسعى فخامتكم لتحقيقها ستؤتي ثمارها».

وذيّل كيم رسالته، المرسلة في 25 ديسمبر 2018، بتمنيه «أن تكون السيدة الأولى الموقرة، وعائلتك وكل المقربين منك بصحة جيدة وسعادة ونجاح كبير».

ومن المقرر إصدار كتاب وودوارد، الذي يتضمن الرسائل، في 15 سبتمبر، قبل سبعة أسابيع فقط من الانتخابات الأميركية، ويعتمد الكتاب على مئات الساعات من المقابلات مع شهود عيان، إضافة إلى ملاحظات المشاركين ورسائل البريد الإلكتروني واليوميات والمستندات السرية.