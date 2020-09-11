سان مارين.. تلميذة نجيبة

اختارت جامعة «تامبيري» الفنلندية، رئيسة الوزراء سان مارين، التي حصلت من الجامعة على درجة الماجستير في العلوم الإدارية، لتفوز بجائزة «خريجة العام»، باعتبارها «تلميذة نجيبة»، تمكنت من تحقيق إنجاز تاريخي بأن أصبحت أصغر رئيسة وزراء في العالم، وثالث أنثى تشغل المنصب في فنلندا. وعند تعيينها في ديسمبر الماضي، عندما كانت تبلغ من العمر 34 عاماً، حظيت بانتباه وسائل الإعلام العالمية.

وعلى رغم من صغر سنّها، إلا أنها أصبحت سياسية محترفة، حيث تم انتخابها في مجلس مدينة «تامبيري» كنائبة عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في عام 2013، وترأست المجلس من 2013 إلى 2017. وأصبحت عضواً في برلمان بلادها في 2015، كما تقلدت منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة رئيسة الوزراء أنتي ريني.

وتختار الجامعة سنوياً أحد طلابها الناجحين والرواد، لتسليط الضوء على التفاعل بين الجامعة والمجتمع والخريجين. وحصلت مارين على درجة المجاستير من الجامعة في 2017.