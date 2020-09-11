القفز بالمظلات: متعة.. إثارة.. جرأة

رضا سليم (دبي)

متعة.. إثارة.. جرأة.. هكذا سمات الشباب والشابات الذين يعشقون السباحة في الفضاء، ويستهويهم القفز بالمظلات، والتي تعتبر من الرياضات التي تجتذب عدداً كبيراً من الجمهور، خاصة عشاق المتعة والإثارة، ويبقى الأهم توثيق هذه اللحظات بالصور والفيديو، لتبقى في الذاكرة لسنوات طويلة، وبعضهم يعود مرة أخرى، ويكرر التجربة، ويتحول من هاوٍ إلى محترف، من خلال تكرار القفزات والحصول على خبرة، إلا أن القفز من الطائرة يحتاج إلى قرار جريء.

ويعد نادي سكاي دايف دبي من الأندية المعروفة في العالم، ليس فقط لاستضافة بطولة العالم للقفز بالمظلات وبطولة العالم للرياضات الجوية، بل لأنه واجهة لكل المحترفين والهواة من عشاق القفز بالمظلات، وهناك فرعان للنادي، الأول في منطقة جميرا بجوار جزيرة النخلة، والثاني في منطقة مرغم على طريق دبي العين، ويجتذب النادي في منطقة جميرا القافزين الباحثين عن رؤية دبي والمناطق السياحية فيها، وأيضاً جزيرة النخلة، من ارتفاع 13 ألف قدم، وهو الارتفاع المحدد للقفز، بينما يتجه الأجانب إلى منطقة مرغم، حيث الأجواء الصحراوية ورؤية الكثبان الرملية وجمال الطبيعة. وشهد عام 2019 ما يزيد على زيارة 100 ألف شخص للنادي، بينما وصل عدد القفزات في نفس العام إلى 59 ألف قفزة، 90% منها في منطقة مرغم ذات الطبيعة الصحراوية، ويبرز في المشهد عدد من طلاب المدارس، الذين وصل عددهم إلى 200 طالب، لخوض التجربة في غرفة التدريب، قبل الصعود للقفز من السماء. ودائماً ما تحتاج إلى جرأة كبيرة، خاصة أنها تحتاج للتدريب، حيث يوفر نادي سكاي دايف دبي، غرفة هواء أرضية «إن فلايت» للتدريب على القفز الحر، قبل الصعود للطائرة، وهي أكبر غرفة هواء في العالم، ولا يتطلب الأمر سوى 4 ساعات من التدريب للتأقلم مع الأجواء، وتسهم الغرفة في تأهيل الأشخاص للقفز من الأعلى، كما تعد منصة مثالية لتدريب الراغبين في القفز من الفئات العمرية الصغيرة، في ظل وجود المدربين معهم خلال القفز.

تعد دبي وجهة مثالية لاستقطاب هواة الرياضة وعشاقها من مختلف أنحاء العالم، كما يتصدر سكاي دايف دبي المشهد العالمي؛ كونه الأول على مستوى العالم، والأفضل من حيث معايير الأمن والسلامة، من خلال توفير أفضل المعدات المصاحبة للقافز، حيث تتوفر معدات آمنة عند القفز في الهواء، إذ يحصل الشخص على مظلة احتياطية عند تعطل الأساسية، إلى جانب توفر جهاز ضمن عدة القفز، بموجبه تفتح المظلة عند ارتفاع معين، إذا لم يفتحها القافز يدوياً.

إقبال كبير

يستقبل نادي سكاي دايف دبي عدداً كبيراً من الطلبات للقفز، وهو ما يجعل النادي يعمل على مدار الأسبوع، بسبب الضغط الكبير، وارتفاع أعداد الراغبين في القفز ورغم ذلك، قد ينتظر الشخص أكثر من شهر للحصول على موعد.

500

يشترط ألا يقل عمر المتقدم للقفز بالمظلات عن 16 سنة، كما يشترط على من هم دون الثامنة عشرة الحصول على موافقة ولي الأمر، ورغم أن هناك مدرباً يرافق القافزين، فإن معايير السلامة العالمية تتطلب سناً معينة للقفز، ويبلغ متوسط عدد القافزين في اليوم الواحد في الشتاء نحو 500 فرد أو أكثر، بسبب توافد أعداد كبيرة من السياح والزوار ومحبي القفز، لاسيما من أوروبا، نتيجة صعوبة القفز في بلادهم خلال فصل الشتاء.