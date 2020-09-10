«المنصة».. الأعلى مشاهدة على نتفلكس

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر المسلسل الإماراتي «المنصة» تريندات المسلسلات العربية الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفلكس العالمية، في الأيام الأولى لعرضه.. وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً كبيراً وردود فعل إيجابية منذ بداية عرضه على نتفلكس وتلفزيون أبوظبي في 3 سبتمبر الحالي، نظراً لحبكته الدرامية الجديدة على الدراما الخليجية، حيث يتناول حرب المعلومات، وهيمنة السوشيال ميديا على حياة البشر في المرحلة الحالية.

وأبدى الفنان عبد المحسن النمر سعادته الغامرة بنجاح العمل، وقال إنه تخطى، بموضوعه المميز وإنتاجه العملاق، الإطار التقليدي للأعمال الدرامية الخليجية، فيما قال الفنان سامر إسماعيل إن «المنصة» نقلة نوعية للدراما الخليجية والعربية، نظراً للإنتاج الضخم واستقطاب العمل توليفة من أشهر النجوم العرب، إضافة إلى أنه أول مسلسل إماراتي تعرضه منصة نتفلكس العالمية.