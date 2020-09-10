موعد مع التشويق في جزيرة ياس

نسرين درزي (أبوظبي)

عشاق المرح والتشويق على موعد داخل جزيرة ياس في «كلايم - أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز - أبوظبي»، بدءاً من عطلة نهاية الأسبوع مع فقرات وفعاليات جديدة تضيف إلى خياراتهم على جزيرة ياس تجارب رياضية وترفيهية مفعمة بالمرح والتغيير، ومع تطبيق شروط السلامة الوقائية والحجز مسبقاً عبر الإنترنت يضمن الزوار من داخل أبوظبي وخارجها قضاء أوقات مسلية برفقة الأهل والأصدقاء.

200 مسار

وأطلق «كلايم - أبوظبي»، مسارات تسلق جديدة على أربعة من جدرانه مع تطوير مساراته الحالية، كما يوفر لعشاق هذه الرياضة الحماسية 200 مسار تناسب كافة المستويات والمهارات، ويقدم تجربة تسلق استثنائية ذات خيارات متنوعة ومتفاوتة الصعوبة للمبتدئين والمحترفين، مزودة بمقابض ذات تصاميم وأحجام مختلفة تمكن الجميع من اختبار قدراتهم في التسلق.

وذكرت بيانكا ساموت، المدير بالإنابة لدى المدن الترفيهية في جزيرة ياس، أنه على الرغم من مرور 9 أشهر فقط على افتتاح كلايم -متنوعة لتعزيز التجارب الترفيهية المتاحة للضيوف، حيث ستعزز المسارات الجديدة تجربة استثنائية لهواة التسلق، بغض النظر عن خبرتهم في هذا المجال. وأشارت إلى العمل على تطوير المرافق الحالية لجذب مختلف الفئات العمرية وتوفير بيئة آمنة ومريحة لإطلاق العنان لشغفهم في التحدي وإثبات الذات وصولاً إلى القمة.

وتستعد الوجهة الترفيهية قريباً إلى إطلاق برنامج تدريب متقدم لتمكين الضيوف من الارتقاء بقدراتهم في مهارات التسلق. ويتألف البرنامج الجديد من عدة مراحل مختلفة، تضمن جلسات تطوير خاصة بالمتسلقين من مختلف المستويات.

ما بعد المدرسة

وتتواصل أجواء المرح والترفيه في «عالم وارنر براذرز - أبوظبي» مع انطلاق السنة الدراسية، حيث تقدم المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم عرض ما بعد المدرسة لاستقبال الضيوف أسبوعياً من الأحد - الأربعاء من الساعة 4:00 عصراً حتى موعد الإغلاق عند الساعة 8:00 مساءً. ويتيح العرض المستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري الاستمتاع من خلال 29 لعبة ومرفقاً عائلياً، إضافة إلى العروض الترفيهية الحيّة والمتفردة التي تطبع في البال صوراً وتجارب لا تنسى مع المزيد من التفاصيل المتوفرة عبر الموقع الإلكتروني: www.wbworldabudhabi.com.

ولضمان تجارب ترفيهية آمنة للجميع، تدعو «كلايم - أبوظبي» و«عالم وارنر براذرز - أبوظبي» الضيوف إلى التقيد بإجراءات الصحة والسلامة مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً للضيوف كافة، بما في ذلك حاملو بطاقة الدخول السنوية.

يضم «كلايم - أبوظبي» 5 جدران تسلق داخلية تمتاز بمستويات متفاوتة الصعوبة، «البولدرنغ»، «ذا ساميت»، جدار الإحماء، جدار التسلق للمستوى المتوسط، وجدار التسلق للمستوى المتقدم.