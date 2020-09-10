زيت جوز الهند مضاد حيوي

ترجمة عزة يوسف

اكتشف الخبراء أن زيت جوز الهند يحتوي على مادة ذات قوى علاجية تشبه تأثير المضاد الحيوي الطبيعي، ويعزز المناعة، حيث يحتوي على مضادات الميكروبات التي تساعد على تنشيط المكونات المضادة للالتهابات في الاستجابة المناعية للجسم.

وأوضح موقع «Science times»، أن الاكتشاف جاء نتيجة دراسات على الحيوانات والبشر، وغالباً ما يُطلق على شجرة جوز الهند اسم شجرة الحياة، لأن جميع أجزائها مفيدة.

وهناك نوعان من زيت جوز الهند، المكرر والمبيض من دون رائحة، والبكر، حيث يتم إنتاج الأخير من الثمرة الطازجة عن طريق استخراج الرطب، في حين أن الأول مصنوع من الثمرة المجففة.

ويحتوي النوعان على نفس الأحماض الدهنية والدهون الثلاثية، إلا أن زيت البكر يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين E والستيرولات والبوليفينول، وغيرها من المركبات النشطة بيولوجياً.