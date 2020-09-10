«منتسبات سجايا» في رحلة إلى المريخ

الشارقة (الاتحاد)

نظمت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك بجامعة الشارقة، برنامج «رحلة افتراضية إلى المريخ» على مدار 3 أيام لـ20 فتاة من منتسبات «سجايا»، بهدف توفير الفرصة للمشاركات لخوض تجربة مميزة تعرفهن بأبرز وأهم الاختلافات بين المريخ والأرض، وذلك في إطار رؤيتها بالمساهمة في إعداد أجيال شابة متخصصة في علوم الفضاء والفلك.

بمزيج من الخيال العلمي والتطبيق العملي والنظري، وبافتراض تعرّض زملائهن من رواد الفضاء على المريخ إلى خطر نقص الطعام والأدوية والمعدات ودروع الأشعة الكونية، نفذت الفتيات تجربتهن الافتراضية بطريقة علمية مع تحديات شيقة، حيث كان عليهن توصيل تلك المواد إلى الرواد هناك بنجاح وبأسرع وقت ممكن، من خلال تجهيز خطة سفر ذكية إلى المريخ.

وتعرفت المشاركات في الرحلة على أنواع المركبات الفضائية وهي: المحلِّقة، المدارية، الهابطة والمتجولة، كما اطّلعن على كيفية اختيار مكان الهبوط الصحيح والسيناريو الآمن للهبوط، بالإضافة إلى قيامهن ببناء مدينتهن الأولى على سطح الكوكب الأحمر.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة: إن مؤسسة سجايا فتيات الشارقة تسعى من خلال هذا البرامج التي نظمتها «عن بُعد»، إلى توفير بيئة سليمة وآمنة، نهيئ من خلالها الفتيات لخوض تجربة الرحلة إلى المريخ، إلى جانب تشجيعهن على دراسة علوم الفضاء، وتعزيز مهارات الابتكار العلمي لديهن.

وقال مروان أنور شويكي، نائب مدير عام أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك لشؤون القبة الفلكية ومعارض الفضاء، إن الأكاديمية باتت صرحاً علمياً مشرقاً، ومشروعاً قومياً وطنياً، ومقراً علمياً بحثياً يسعى لتطوير علوم الفلك والفضاء وخدمة المجتمع وتوعيته في جميع مجالات هذه العلوم الحديثة، ولتكون الأكاديمية التابعة لجامعة الشارقة، رائدة عالمياً في أبحاث علوم الفضاء وترسيخ مكانة الدولة، كمركز علمي، على المستويين الإقليمي والعالمي.