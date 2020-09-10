خسارة الوزن تنقذ حياتك

ترجمة عزة يوسف

وجد باحثون بريطانيون أن اتباع حمية غذائية لخسارة الوزن يمكن أن ينقذ حياتك، ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، حتى إذا كان الشخص لا يزال يعاني السمنة.

وأكدت الدراسة التي أُجريت على أكثر من نصف مليون بالغ في بريطانيا، أن فقدان 13 في المئة من وزن الجسم يقلل من فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة كبيرة، ويقلل من فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو توقف التنفس أثناء النوم.

وقال البروفيسور جيسون هالفورد، رئيس الجمعية الأوروبية لدراسة السمنة، إن النتائج بالغة الأهمية لإثبات فوائد فقدان الوزن، حتى لو بنسبة بسيطة، في الوقاية من الأمراض المدمرة.