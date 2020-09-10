روزي هنتنغتون ترفض التجميل

أبوظبي (الاتحاد)

اعترفت عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية روزي هنتنغتون وايتلي، بأنها تتعرض في كثير من الأحيان للضغوط لإجراء جراحات تجميلية، برغم أنها لا تريد أن تغير أي شيء بجسدها ووجهها.

روزي، 33 عاماً، التي لديها ابن ثلاثة أعوام، أقرت بأن الشيء الوحيد الذي تقلق بشأنه، هو التجاعيد التي بدأت في الظهور لديها.

وذكر موقع «News Herald» أنها كشفت عن أنها مشغولة للغاية، بحيث لا يمكنها تخصيص الكثير من الوقت في روتين خاص للعناية ببشرتها، لذلك، تستخدم قناعاً للبشرة ومستحضراً قبل النوم فقط، وأعربت عن اعتقادها بأن المكياج ومستحضرات الجمال سطحية إلى حد ما، إلا أن تأثيرها على النساء، وكيف تجعلهن يشعرن بأنفسهم، أمر مذهل.