نوف العبيد.. مهندسة «المهمة المستحيلة»

هناء الحمادي (أبوظبي)

نجحت المرأة الإماراتية في وضع بصمة قوية بمختلف مجالات الحياة، وخاضت مجالات عمل كانت لسنوات طويلة حكراً على الرجال، لتثبت تفوقاً أهّلها لتتولى مسؤولية وظائف تحتاج إلى الكثير من العمل، حيث تغلبت على تحديات العمل واحتياجه لمواصفات خاصة في مشروع مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا التي تتطلب جهداً استثنائياً.

ولم تقف صعوبة التعامل مع مصاهر شديدة الحرارة، أو متابعة مجموعة من العاملين والإشراف عليهم دون تحقيق حلم المهندسة نوف العبيد، بل تحدت المستحيل، وتابعت سير العلم بكل نجاح وتفوق، لتؤكد أن الإماراتية تنجح في أصعب المجالات المهنية.

نوف العبيد، مدير مساعد في المشاريع الرأسمالية - مشروع مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا في الإمارات العالمية للألمنيوم، حاصلة على امتياز في بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة دبلن في أيرلندا عام 2009، التحقت بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم كخريجة متدربة علم 2010، ثم انضمت إلى قسم عمليات مصاهر الألمنيوم، ثم أصبحت مهندساً رئيساً في دراسة الجدوى المبدئية لمشروع مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، ومراحل التصميم الهندسي للمصفاة والبناء وتدشين المصفاة، وفي عام 2019 أصبحت مديراً مساعداً في مصفاة الطويلة للألومينا، وتقود فريقاً مكوناً من مهندسات إماراتيات.

مناصب قيادية

عن سر نجاحها في هذا العمل، الذي تسعد به من توليها المتابعة والمسؤولية تقول: «لم تعد مجالات الصناعات الثقيلة تقتصر على الرجال، فقد أثبتت المرأة نجاحها في هذه المجالات وإمكانيتها على الأداء والإبداع في المناصب القيادية.. ويكفي فخراً أني أقود فريقاً مكوناً من مهندسات إماراتيات يمتزن بالجدارة والثقة والقدرة على إبراز ذاتهن من خلال عملهن في مصفاة الطويلة لتكرير الألومينا، حيث استطعن متابعة عملهن دون توقف، بل يتابعن مجريات العمل لحظة بلحظة، مؤكدات للجميع أن العمل في هذا المجال رغم أن البعض يراه للرجال، إلا أنهن أكدن عكس ذلك، بالإصرار والعزيمة بمواصلة ومباشرة عملهن بكل تفوق».

وتضيف: «يمتاز العمل في هذا المجال بالتجدد والابتعاد عن الروتين، لكنه أيضاً بيئة تحمل تحديات العمل في مناطق قد تكون قاسية أحياناً وصعبة، فمع حرارة الجو، والمتابعة المستمرة لمشروع المصفاة، والدقة في العمل وقيادة فريق، كل ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً للنجاح والتميز» مشيرة إلى أن المؤشرات الحديثة في هذا المجال تدل على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في هذه القطاعات، واعتبرت ذلك رسالة فخر لكل امرأة إماراتية، حيث إن دورها لم يعد يقتصر على الجانب الاجتماعي، ولكنها أصبحت جزءاً فعالاً وشريكاً رئيسياً في اقتصاد الدولة.

وأكدت أن المرأة تلعب دوراً حيوياً في هذا المجال، فهي تشارك في مختلف الأقسام ولها إسهامات بارزة، في مناصب قيادية بالعديد من المشاريع، وهذا يدعو للاعتزاز بقدرات الإماراتية أينما وضعت، فهي تبحث عن التفوق والنجاح والتميز في علمها، مهما كانت الصعوبات التي تواجهها، تهدف لتكون إماراتية يشهد لها بقدرتها على أن تتولى مناصب قيادة في مجال قطاع الصناعات الثقيلة».

فخر وإنجاز

وبالنسبة لفخرها بما وصلت له من تميز في عملها وسنوات، أضافت: من أهم تلك الإنجازات التي افتخر بها، هو مساهمتي وقيامي بدور رئيس كمهندسة رئيسة في «مصفاة لتكرير الألومينا» في دولة الإمارات والثانية على مستوى المنطقة، حيث استطعت خلال العمل الإسهام في نجاح عدد من المشاريع التي أدرتها، وقد تم الاحتفاء بهذا النجاح وتكريمي.

لم تتوقف طموحات نوف عند هذه المحطة، بل استطاعت استكمال «برنامج القادة» المقدم من جامعة أوكسفورد والحصول على شهادة معتمدة، وكذلك الحصول على عدة شهادات معتمدة في مجال إدارة المشاريع، حيث تحقيق الأهداف والطموحات لا تتوقف في حياة نوف العبيد، فالطريق أمامها يتطلب منها الكثير، فهي تطمح للتوسع في مجال إدارة المشاريع، ليست فقط المشاريع المقتصرة على مجال الصناعات الثقيلة، بل إلى مشاريع تشمل مناحي أخرى مختلفه، وأيضاً التخطيط لمواصلة الدراسات في مجال إدارة المشاريع.

قدرات

ترى نوف العبيد أن التحديات، هي جزء من الإنجازات، ولا يوجد نجاح كبير من دون صعوبات، ومهما كانت الصعوبات، فأنا أعتبرها عاملاً محفزاً ومساعداً لصقل قدراتنا، ووسيلة لبناء شخصيات قادرة على الأداء في مختلف الظروف ومجالات العمل.

وتورد: «لقد كانت مسيرتي في قطاع الصناعات الثقيلة حافلة بالتحديات، وأبرزها الصورة النمطية أن هذا القطاع يقتصر على الرجال، وغيرها من التحديات الكثيرة، بحيث إنها بيئة عمل شاقة، وتقع في منطقة تعتبر خارج المدينة، لكن ما أسعفني على تخطي هذه الصعوبة، هي المثابرة والتميز في الأداء الوظيفي، والإصرار والتركيز على الأهداف والمردود الأكبر في تخطى تلك الصعوبات لمواصلة مشوار النجاح والارتقاء الوظيفي».