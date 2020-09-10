شواطئ الإمارات.. إبحار وتجديف ومغامرات

نسرين درزي (أبوظبي)

عناوين الترفيه الشاطئي والألعاب المائية تجذب العائلات هذه الأيام على امتداد إمارات الدولة مع عودة الحياة تدريجياً إلى نبضها السياحي في مواجهة جائحة «كورونا». وتحتل الأنشطة البحرية قائمة البرامج المفضلة لدى الكبار والصغار من السكان والزوار المقبلين عليها طوال أيام الأسبوع بقصد كسر الروتين وخوض تجارب مفعمة بالمرح وسط الماء والرمال.

«سول بيتش» استرخاء تام وسط جزيرة السعديات في أبوظبي

شواطئ الإمارات المفتوحة على أجمل المناظر الخلابة تستهوي محبي الرياضات المائية والباحثين عن الاستجمام بعيداً عن صخب الحياة وعلى مقربة من رذاذ البحر وخطوط الشمس وما تضخه في النفس من نشاط وحيوية. ومما يشجع هواة السباحة والألعاب البحرية ومحترفيها على ارتياد الشواطئ المجانية بكثرة، أنها تحتل قائمة المواقع الأكثر استقطاباً مع انخفاض الحرارة واعتدال الأجواء، بالإضافة إلى احتفاظها بخصوصية عالية وباتباعها لأفضل معايير السلامة. وكلها أولويات تقدم جنباً إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الخدمات وبرامج التدريب والفقرات التنافسية لقضاء أجمل الأوقات. وعند الانتقاء بين الشواطئ الإماراتية التي تزخر بأجندتها السياحية استعداداً لاستقبال موسم الخريف تطول القائمة بما فيها عناوين الترفيه وتحديات البحر والاسترخاء.

أنشطة ترفيهية للكبار والصغار في جزيرة ياس بأبوظبي (الصور من المصدر)

التجديف .. في أبوظبي

البداية من شواطئ أبوظبي الزاخرة بإطلالاتها البانورامية الساحرة وأنشطتها المتنوعة، وأحدثها «سول بيتش» وجهة الاستجمام لسكان المدينة وزوارها في منطقة ممشى السعديات، والتي تتيح لأفراد الأسرة أفقاً مغايراً لممارسة السباحة والرياضات المائية. الوجهة الجديدة المطلة على مياه الخليج الزرقاء، تعد خياراً مميزاً لاستكشافها، وتضم شاطئاً رملياً نقياً على امتداد كيلومتر واحد مع منطقة مخصصة للسباحة بطول 400 متر حيث تتوزع 400 أريكة استرخاء محاطة كلها بالمظلات. قضاء ساعات في «سول بيتش» تعد تجربة متفردة للضيوف حيث تتوفر لهم الخدمات الآمنة بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة QR الموجود على طاولاتهم للاطلاع على قائمة الوجبات الخفيفة والمرطبات عبر هواتفهم المحمولة، ويمكنهم تسجيل طلباتهم باستخدام تطبيق «واتس أب» لتصلهم بأقصى سرعة إلى أماكن جلوسهم باستخدام عربات الجولف. أما شاطئ ياس، فيعد ملاذاً مثالياً لعشاق الرياضات المائية بما يتميز به من رمال بيضاء وأجواء طبيعية آسرة تمتد تحت أشعة الشمس وتتيح تجارب آمنة للزلاجات النفاثة وقوارب الكاياك ورحلات الإبحار. ويتيح مرسى «ياس مارينا» خيارات ممتازة للترفيه على ساحل أبوظبي ويجمع باقة متنوعة من الأنشطة البحرية في مكان واحد، بينها التجديف بين الشجيرات والاستفادة من البرامج المخصصة لعشاق المغامرات، مثل الطائرة المائية وممارسة التزلج وركوب الأمواج والمظلة الهوائية فوق البحر. وتتوفر في الموقع اليخوت الفاخرة للإيجار ورحلات القوارب المشوقة.

رياضات بحرية مثيرة عند شواطئ دبي

قوارب مطاطية .. في دبي

دبي المدينة الشاطئية العصرية التي يمتد ساحلها على طول 50 كيلومتراً توفر الكثير من الرياضات المائية المناسبة لمختلف الأعمار. ومن خيارات الترفيه فيها «ذا بيتش» عند «جميرا بيتش رزيدنس»، وهو شاطئ رملي يقع في منطقة حيوية تضم أكثر من وجهة جاذبة، وتنتشر في محيطه منافذ الطعام والمحال التجارية، إضافة إلى سينما عملاقة في الهواء الطلق، مما يشجع على ارتياده للاستمتاع بممارسة باقة من الأنشطة الاستثنائية. ويوفر الموقع تجارب القوارب المطاطية وفعالية ركوب الجمال، وزيارة للحديقة المائية «دبي أكوا بارك». وهنا تتاح لك ممارسات القفز على «الترامبولين»، والتأرجح والتزحلق من أعلى، وتسلق الحواجز، وسواها من الأنشطة التي تطبع في البال ذكريات لا تنسى برفقة الأهل والأصدقاء. وبالوصول إلى شاطئ «سنسيت» بمنطقة أم سقيم، فهو بإطلالته المتفردة على الواجهات البانورامية للمدينة، يعد وجهة مفضلة للزوار للالتقاط الصور التذكارية، كما يمثل بقعة مفعمة بالحركة والمغامرات المائية، بينها رياضة ركوب الألواح ورحلات قوارب الكاياك، والقفز فوق الأمواج بحسب الأحوال الجوية. أما «كايت بيتش»، فهو الأكثر استقطاباً لممارسي رياضة التزلج بالطائرات الورقية حيث يتجمعون عنده لممارسة اللعب بالكرة الطائرة، ورياضة التجديف وقوفاً على الألواح المائية، وركوب الزوارق و«الترامبولين» والتزلج. ويشتهر الموقع بمنطقته المخصصة للأطفال وبمطعمه المصمم على طراز عربة متجولة تقدم شطائر اللحوم على أنواعها.

صيد الأسماك.. إرث تفاخر به رأس الخيمة

الإبحار .. في رأس الخيمة

وتتيح إمارة رأس الخيمة لزوارها فرصة لعيش تجربة لا تنسى على شواطئها الرملية الساحرة الممتدة على طول 64 كيلومتراً، والاستمتاع بمناخها المعتدل هذه الأيام، حيث تتنوع الرياضات المائية المطلة بمعظمها على معالم الطبيعة الخلابة. وتوفر متنزهاتها المائية ملاذاً للألعاب التشويقية وفرصاً متفردة للغوص في مياه الخليج الفيروزية، سواء للمحترفين أو المتدربين. وعند التخطيط لزيارة رأس الخيمة بقصد الترفيه الشاطئي، لا بد من استكشاف مرافق الإبحار التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الإمارة المعروفة بكونها وجهة مثالية لهواة الأنشطة البحرية ممن يقصدونها لتحسين مهاراتهم بفضل ما تتمتع به من مناخ جيد وطبيعة مياه نقية ومتلألئة.

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«الكاياك» .. في عجمان

وتجمع إمارة عجمان بشواطئها الخلابة المعروفة برمالها الناعمة، ما بين المتعة والمعرفة مع تفردها بغابات المانجروف الطبيعية التي تستقطب أفراد العائلة وتوفر لهم تجربة شيقة لا تخلو من المفاجآت. وتتيح شواطئ عجمان فرصة ممارسة الكثير من الرياضات والأنشطة البحرية، مثل الغطس، والتزلج، والـ«جت سكي»، وصيد الأسماك. ويعد كورنيش عجمان الممتد 4 كيلومترات على طول الساحل الشمالي الغربي للإمارة، الموقع الأكثر جذباً للزوار خلال فترة المساء، بما يتيحه من إطلالة خلابة تشجع ليس فقط على السباحة وإنما على ممارسة المشي والقيام بنزهات ترفيهية برفقة العائلة والأصدقاء. وأجملها تلك التي يتم تنظيمها داخل قوارب الكاياك التي تعبر بين غابات المانجروف الطبيعية في محمية الزوراء الممتدة على مساحة مليون متر مربع. وهي من أهم الوجهات السياحية الترفيهية والتعليمية في الإمارة، وتقطنها الفصائل البرية والبحرية، وتشكّل موطنا لأكثر من 102 فصيلة من الطيور المحلية والمهاجرة، بما فيها «الفلامينجو» الوردية.

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أمواج هادئة

يتيح شاطئ «الحديريات» في أبوظبي فرصة ممتازة للاستجمام العائلي وممارسة السباحة وسط أمواج هادئة لكونه بمنأى عن التيارات الهوائية المباشرة على مدار العام. وتعشش في محيطه طيور «النورس»، و«الغواي»، و«الصر»، إضافة إلى كونه موطناً للسلاحف.

رحلة صيد

«لامير» أحدث الشواطئ في مدينة دبي، يضم مركزاً للترفيه والتسلية، ويتيح الإبحار وركوب الأمواج بالألواح الشراعية والتزلج على الماء والتجديف بالكاياك، والذهاب في رحلة لصيد الأسماك في مياه الخليج الدافئة الغنية بالكائنات البحرية.

«الجت سكي» تجذب زوار رأس الخيمة

نادي اليخوت

يعتبر نادي اليخوت الملكي في رأس الخيمة، أفضل وجهة لعشاق الإبحار والرياضات المائية، حيث يوفر باقة من التجارب الحصرية للهواة والمحترفين. ويقدم مجموعة من الدورات المعتمدة من «الجمعية الملكية لليخوت» للتدريب على الإبحار وركوب القوارب السريعة.

تجربة حصرية

شواطئ حديقة الممزر في دبي، تتميز بمسطحاتها الخضراء وتضم أماكن مفتوحة للعب وعدة بحيرات وأحواض سباحة، وتوفر مساحات شاسعة لركوب الدراجات المائية ومواقع مخصصة للشواء، والاستلقاء تحت أشعة الشمس أو داخل غرفة مكيفة لضمان تجربة حصرية.