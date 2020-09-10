صداقة بين الطلبة والبيئة

أبوظبي (الاتحاد)

حرصت جمعية أصدقاء البيئة على تعزيز حضورها المجتمعي، من خلال عقد ورش وفعاليات تستهدف بالدرجة الأولى طلبة المدارس والجامعات، لتحفيزهم ورفع الوعي البيئي كفكر وممارسة، وحثهم على المشاركة في هذا النمط من الفعاليات، الذي يساهم في خلق جيل واع بالمخاطر المحدقة بالبيئة.

إلى ذلك قال الدكتور إبراهيم علي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: إن أجندة الجمعية السنوية على عدد من الفعاليات والأنشطة، التي تهدف إلى تكريس المفاهيم المتعلقة بالتنمية المستدامة وقضايا حماية البيئة والمحافظة عليها، مشيراً إلى أهمية تشجيع أفراد المجتمع على الانخراط في الأعمال التطوعية الهادفة.

وأضاف: «تمكنّا من استقطاب أعداد كبيرة من المتطوعين من الطلبة من مختلف المراحل التعليمية، وعملنا على تعزيز شراكاتنا مع عشرات المدارس، وتمكنّا بفضل هذا التعاون المتواصل من إبراز ابتكارات ومواهب هؤلاء الطلبة في مجالات متعددة، والتي تهدف إلى تأكيد مبدأ الشراكة في العمل البيئي، والمساهمة في ترسيخ قيم الابتكار والإبداع لدى جيل المستقبل.

وقالت الدكتورة إحسان الميسري، عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة: إنه عادة ما يكون انطلاق الفعاليات بالتزامن مع الموسم الدراسي، وتنتهي مع الموسم الرمضاني، وهي عبارة عن ورش وفعاليات حيّة في المدارس والمجتمع، لكن ونظراً للظروف الحالية، سيتم تنفيذ جميع الفعاليات عن بُعد، ومن الفعاليات التي تنفذها الجمعية ورش العمل والمحاضرات، والحملات للمجتمع ولأفراد المجتمع وحملات توعية، والاحتفاء بالأيام العالمية لتكريس التوعية البيئية في المجتمع.