البطولة السينمائية.. «نسائية» في زمن كورونا

محمد قناوي (القاهرة)

تصدر عدد من النجمات البطولات النسائية في المشهد السينمائي في ظل أزمة «كورونا»، بعد أن حققن رصيداً مميزاً في الدراما التلفزيونية، والبعض يستعدن أدوار البطولة بعد غياب لسنوات في بعض الأفلام.

يسرا وغادة

وتتقاسم يسرا وغادة عبد الرازق بطولة فيلم «ليلة العيد»، مع المخرج سامح عبد العزيز، والمؤلف أحمد عبد الله، الذي تدور أحداثه حول 6 بطلات، ولكل واحدة حكاية تدور حول ليلة عيد الفطر، من خلال نماذج مختلفة.

وتقول يسرا: الموضوع أغراني بقبول الفيلم الذي يناقش قهر المرأة في المجتمع، وهذه النوعية من القضايا أهتم بها جداً، بالإضافة لتركيبة الفيلم، وهذا النوع يتطلب تركيزاً شديداً.

«ثانية واحدة»

وتطرق دينا الشربيني أبواب البطولة السينمائية في فيلم «ثانية واحدة»، الذي بدأت تصويره قبل أيام، إخراج أكرم فريد، مع محمود حميدة، وسوسن بدر، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.. وقالت: إنها تلعب البطولة النسائية أمام كريم عبدالعزيز، في فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، وقد انتهت من تصويره، تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وفيلم «30 مارس» مع أحمد الفيشاوي. وأضافت منى زكي: إنها تصور فيلمها الجديد «الصندوق الأسود»، مع المخرج محمود كامل، ويشارك في بطولته محمد فراج، وتجسد فيه شخصية فتاة يتم خطفها من خلال شاب يتورط في جريمة سرقة والوقوع في بعض المشاكل، وتجد نفسها متورطة معه، وأشارت إلى أنها تقوم بالبطولة النسائية في فيلم «العنكبوت»، أمام أحمد السقا.

«حفلة 9»

وقالت غادة عبد الرازق: إنها تقوم بتصوير فيلم «حفلة 9» مع طارق لطفي، وأحمد وفيق، إخراج عبدالمنعم ربيع، وتجسد شخصية راقصة باليه، وتدور الأحداث حول جريمة قتل، وتتصاعد لمعرفة القاتل.. ويسجل «تسليم أهالي» البطولة الأولى في السينما لدنيا سمير غانم، بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية خلال السنوات الأخيرة. ويشاركها البطولة والدتها دلال عبد العزيز، وهشام ماجد.

وتعود حلا شيحة للبطولة السينمائية من خلال فيلم «مش أنا»، والذي كان قد توقف تصويره بسبب «كورونا»، ويستأنف الفترة المقبلة.

«قبل الأربعين»

وتصور داليا مصطفى بطولة فيلم «قبل الأربعين»، ويشارك فيه هالة فاخر، محمد علي رزق، ويمثل عودتها للسينما، بعد غياب سنوات، لافتة إلى أن أحداثه تدور في إطار الإثارة والتشويق والرعب. وأشارت روبي إلى أنها تستعد لدخول البلاتوهات لتصوير البطولة النسائية في فيلم «برة المنهج»، أمام ماجد الكدواني.

وتعاقدت درة على فيلم بعنوان «الكاهن»، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، حيث تقدم دور البطولة أمام هاني سلامة، ومحمد ممدوح.

وتخوض نجلاء بدر البطولة من خلال فيلم «سوء الرجالة»، إخراج نيفين شلبي، ويشارك فيه باسم سمرة، أحمد وفيق، محمود الليثي، فراس سعيد. وقالت بدر: إن السيناريو مأخوذ من المجموعة القصصية «سوق العرسان» للكاتب علاء سليمان، وتدور أحداثه حول العلاقات المعقدة بين الرجل والمرأة، دون انحياز، وهو منصف للطرفين.

4 أفلام

قالت غادة عادل: إنها تخوض البطولة النسائية من خلال أربعة أفلام دفعة واحدة، الأول «هيكل نظمي»، مع رامز جلال، وإخراج محمود كريم، وتجسد فيه شخصية «طبيبة»، والثاني «تحت تهديد السلاح»، مع هاني سلامة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل، وتدور الأحداث في إطار تشويقي، والفيلم الثالث «قمر 14»، تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وانتهت قبل أيام من تصوير فيلم «الخطة العامية»، ويشارك في بطولته علي ربيع، وتأليف أحمد عبدالوهاب، وإخراج معتز التوني.