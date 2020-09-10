ديانا حداد: أنا ونهلة الفهد.. «مش راح نختلف»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

عبرت الفنانة ديانا حداد عن سعادتها بتحقيق أغنيتها المنفردة الجديدة «مش راح نختلف» نجاحاً كبيراً وحصدها نسب مشاهدة عالية عبر «يوتيوب»، متخطية المليون مشاهدة، موضحة أن الأغنية من الأعمال القريبة إلى قلبها لما تحمله من أسلوب وكلمات مختلفة ولحن جميل، خصوصاً أنها تحمل اللون اللبناني، وتولت إخراجها الإماراتية المبدعة نهلة الفهد، منوهة بأنها عاشقة للتنوع والتجديد في اختيار أغنياتها حتى لا تقع في فخ التكرار.

وأشادت ديانا في حوارها مع «الاتحاد» بتعاونها المثمر مع نهلة الفهد، التي تولت إخراج أغنيتها الجديدة «مش راح نختلف»، وقالت: تعاونت مع الفهد خلال مسيرتي الفنية في عدد من الأغنيات التي صورت على طريقة الفيديو كليب، ونالت جميعها نجاحاً لافتاً وصدى كبيراً، وذلك لما تتمتع به الفهد من إبداع واحترافية في عالم إخراج الفيديو كليب.

لهجات مختلفة

الغناء بلهجات مختلفة ميزة تتمتع بها ديانا، حيث غنت بالخليجية واللبنانية والمصرية والعراقية، وحصدت أغنياتها مراكز متقدمة في نسب المشاهدة عبر «يوتيوب»، وعن هذا الأمر قالت: مساحة صوتي واتقاني لهجات مختلفة تساعدني على أداء الأغنيات بكل اللهجات العربية، وقد حققت نجاحاً وصدى كبيرين في الغناء بالمصرية والمغربية والعراقية واللبنانية.

ترمومتر حقيقي

وحول إذا كان نجاح الأغنية يقاس حالياً بعدد نسب المشاهدة عبر التواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب»، لاسيما بعد أن حققت بعض أغنياتها ملايين المشاهدات، أوضحت ديانا أنه في عصر التكنولوجيا الذي نعيش فيه، اختلفت المقاييس خصوصاً في المجال الفني، حيث سهلت مواقع التواصل الوصول إلى الفنان، على عكس الماضي، بل وإعطاء رأيه على العلن في أي عمل فني يقدم، مشيرة إلى أن هذه الآراء والتعليقات ونسب المشاهدة عبر «يوتيوب» لديها مصداقية، لأنها تأتي من الناس بشكل مباشر، حتى لو كانت التعليقات على شكل انتقادات، فالفنان يجب أن يتقبل الرأي والرأي الآخر، لذا فإن الـ«سوشيال ميديا» أصبحت في العصر الحالي هي الترمومتر الحقيقي، لقياس نجاح العمل الفني من عدمه.

ذائقة المستمع

وحول إذا كانت قد تغيرت ذائقة المستمع العربي، وكيفية مواكبتها لما يطرأ على الساحة الفنية من تغيرات، قالت: المستمع العربي أو الغربي يتماشى مع تطور الأغنية ويسير باتجاهها، وتطور الأغنية يأتي من طريقة التوزيع والتقنيات والمكس والماستر الذي له أهمية كبيرة في تجميل الأغنية، فكلها عوامل صنعها التغيير، ولكن الأساسيات في اللحن العربي لم تتغير وذائقة المستمع تسير مع ما نقدمه، وعليه يجب علينا نحن كفنانين أن نختار أغانينا وكلماتنا التي ترقى بذائقة الجمهور، خصوصاً مع وجود عدد من الدخلاء على الوسط الفني.

نص مناسب

وعن إمكانية دخولها مجال التمثيل خصوصاً بعد عرض عليها العديد من الأعمال في الفترة الأخيرة، أكدت ديانا أنها لا تمانع خوض التجربة، لاسيما بعد أن جاءها عدد من السيناريوهات التي قرأتها بالفعل، لكنها لا تزال تبحث عن النص والدور الذي سيضيف لمسيرتها الفنية.

تنمر إلكتروني

في الآونة الأخيرة تعرض عدد من الفنانين لظاهرة التنمر الإلكتروني عبر مواقع التواصل، وحول كيفية التصدي لهذه الظاهرة من وجهة نظرها، قالت: يعيش الكثير من الفنانين أزمة مع ظاهرة التنمر خصوصاً أنها لم تكن بهذه الشراسة من قبل، رغم أنها فعلياً كانت موجودة وقديمة قدم الفن، لكن في هذا العصر أصبح التنمر على أهل الفن من قبل بعض أفراد المجتمع غير الواعين عبر مواقع التواصل.

وتابعت: مواجهة ظاهرة التنمر من قبل الفنانين تحتاج إلى وعي وهدوء وحكمة، خصوصاً أنها تعد هجوماً غير متوقع في بعض الظروف، لذا فهي تتمنى أن تظل العلاقة بين الفنان والجمهور خصوصاً عبر مواقع التواصل، أن تظل مبنية على التقدير والاحترام.

التصدي للجائحة

وأشادت ديانا بالدور الكبير الذي لعبته الإمارات في التصدي لجائحة «كورونا»، والمجهود المبذول من قبل خط الدفاع الأول وتضحياتهم في الحد من انتشار هذا الوباء القاتل، لافتة إلى أنه رغم تأثر المجالات كافة بسبب «كوفيد ـ 19»، إلا أن المجال الفني استطاع أن يتعافى بفضل صناع الموسيقى والأغنية.

وعبرت ديانا عن حزنها الشديد جراء ما شهدته وطنها الغالي لبنان مؤخراً بسبب انفجار مرفأ بيروت الهائل على حد قولها، وقالت: المشاهد التي شاهدتها عبر السوشيال ميديا أثناء وبعد الانفجار، حتى الآن لا تزال الصور المؤلمة أمام عيني.

سميرة توفيق.. قامة فنية كبيرة

عبرت الفنانة ديانا حداد عن سعادتها البالغة لتحسن حالة الفنانة القديرة سميرة توفيق الصحية، خصوصاً بعد أن أجرت مؤخراً عملية قسطرة في القلب في أبوظبي، موضحة أنها دائمة التواصل معها منذ أن وصلت إلى الإمارات للاطمئنان على صحتها قبل وبعد إجراء العملية، متمنية أن تكون في أحسن حال وصحة دائماً، مشيرة إلى أنها تربطها بها علاقة صداقة وطيدة.

أرزة بيروت

علقت ديانا حداد على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للنجمة اللبنانية فيروز بمنزلها خلال زيارته الأخيرة، ونشرت صورة من الزيارة عبر حساباتها بمواقع التواصل، وكتبت: «العظيمة ‎فيروز.. حققت اللي ما قدروا يحققوه في لبنان من سلام وحب، وكانت الصورة المشرقة المشرفة لها لوطن عظيم».