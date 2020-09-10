وفاة الممثلة البريطانية ديانا ريج

توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريج، اليوم الخميس، عن 82 عاماً، على ما أعلن وكيل أعمالها.

وعرفت الممثلة خصوصا بدورها في المسلسلين الشهيرين «ذي أفنجرز» (المنتقمون) و«غايم أوف ثرونز» أو (صراع العروش).

وقال سايمن بيريسفورد، في بيان، «ببالغ الأسى، نعلن لكم أن ديانا ريج توفيت بسلام صباح اليوم»، موضحا أن الممثلة فارقت الحياة «في منزلها محاطة بعائلتها».

كذلك، قالت ابنتها الممثلة رايتشل ستيرلينج «والدتي الحبيبة توفيت بسلام خلال النوم صباح اليوم. لقد ماتت بسبب سرطان جرى تشخيص إصابتها به في مارس، وهي أمضت أشهرها الأخيرة في التفكير بفرح في حياتها الرائعة المليئة بالحب والضحك وبفخر عميق بمهنتها».

وأضافت «من المستحيل أن نعبر عن مدى الاشتياق الذي سنشعر به تجاهها».

ودرست ريج في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية قبل أن تظهر لأول مرة مع فرقة شكسبير الملكية عام 1959.

وذاع صيتها مع تجسيدها لشخصية العميلة السرية إيما بيل في مسلسل «ذي أفنجرز» (المنتقمون) في ستينات القرن الماضي.

وقد كانت لها مسيرة لامعة أيضا في المسرح. ولعبت كذلك دورا في فيلم العميل جيمس بوند، "أون هير ماجيستيز سيكريت سيرفس" (في الخدمة السرية لجلالتها).

ونالت مكافآت بارزة عدة بفضل أدائها شخصية «ميديا» من الميثولوجيا الإغريقية في المسرحية التي تحمل الاسم عينه للمؤلف يوريبيديس، وشخصية «الأم شجاعة» للمسرحي الألماني برتولت بريشت.

كذلك، طبعت ديانا ريج الأجيال الجديدة من المتابعين بفضل أدائها شخصية أولينا تيريل في مسلسل «غايم أوف ثرونز».