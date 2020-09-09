«نغمٌ على ثغر الفجيرة» 12 سبتمبر

الفجيرة (وام)

تنطلق النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى «نغمٌ على ثغر الفجيرة» الموسيقي، في 12 سبتمبر الحالي، وتستمر لمدة أسبوع، تحت شعار «الإمارات رسالة سلام»، وذلك عبر البث المباشر بمنصة جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية على انستجرام.

تحدد موعد الفعالية في اجتماع بمقر الجمعية، حضره خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسلمى الحفيتي مديرة مقهى الفجيرة الثقافي مديرة الملتقى، وأعضاء الجمعية.

يشارك في الملتقى عازفون إماراتيون وعرب، بينهم إيمان الهاشمي على آلة البيانو، ومحمد شمدين على آلة الجيتار، وعدي سليمان على آلة القانون، ومحمد القبلاوي على آلة الكمان، وفاضل الحميدي على آلة التشيلو، وأمجد الجرماني على آلة الناي، وجاسم الجاسم على آلة العود.