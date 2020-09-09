تراجع قياسي في وفيات الأطفال

نيويورك (د ب أ)

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» وهيئات أممية أخرى، أن وفيات الأطفال على المستوى العالمي انخفضت لمستوى قياسي خلال عام 2019.

وكشف تقرير مشترك أصدرته المنظمات، أن نحو 5.2 مليون طفل توفوا قبل بلوغ سن الخامسة في 2019، لأسباب يمكن الوقاية منها في الغالب، ويمثل هذا تراجعاً كبيراً، خاصة عند المقارنة مع 12.5 مليون طفل توفوا عام 1990، ولعبت الوقاية وعلاج حالات بينها مضاعفات الولادة والالتهاب الرئوي والملاريا، بالإضافة إلى اللقاحات، دوراً رئيساً في إنقاذ ملايين الأرواح في العقود الثلاثة الماضية.