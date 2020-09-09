كورونا حول العالم

روبوت الكمامات

«بيبر» روبوت فرنسي جديد، يراقب مدى التزام الأشخاص بارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة، وحال اكتشاف «حالة غير ملتزمة»، يدخل الروبوت في حوار مع الشخص، ويعرفه بأهمية الكمامة، ويطلب منه ارتداءها.

خوذة وقائية

يعمل الطالبان تران آن، (14 عاماً)، ودو دوك، (16 عاماً)، ساعات طويلة يومياً في منزل أحدهما بهانوي في فيتنام، لإنتاج نموذج أولي للخوذة، «Vihelm»، التي توفر الحماية للأطباء، وأطقم التمريض من كورونا.

فحص ذاتي

بريطاني يجري اختبار فيروس كورونا لنفسه، وفي وقت تشهد فيه المملكة المتحدة زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالفيروس، من المنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات لمواجهتها، يتصدرها حظر تجمع أكثر من ستة أشخاص.

اختبار ذكي

ابتكرت شركة «برين نافي» التايوانية، ذراعًا آلية، تعمل بالذكاء الاصطناعي، يمكنها أخذ مسحات الأنف لكشف الإصابة بكورونا، يقوم المريض بتثبيت مشبك على أنفه، وبعدها تتحرك نحوه الذراع وتقوم بإدخال الماسح إلى العمق المناسب.