برنامج افتراضي للقراءة

العين (وام)

أطلقت جمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل «البرنامج القرائي الافتراضي» عبر مكتبة أجيال المستقبل أونلاين.

وقررت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن يكون «البرنامج القرائي الافتراضي» مع بداية العام الدراسي 2020 - 2021 م، بديلاً عن برامج مكتبة أجيال المستقبل، التي كانت تقدم برامجها عبر زيارة طلبة المدارس لمقر المكتبة في الجمعية، أو عبر زيارة المكتبة المتنقلة لمدارس الطلبة، من خلال برامجها المختلفة.

يأتي ذلك من خلال حرصها على رفد الطلبة ببرامج ثقافية تنمي فكرهم، وتكشف عن إبداعاتهم، وتحفزهم على الاستمرار بجعل القراءة عادة يومية لكافة الفئات العمرية، من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، من خلال متخصصين بالبرامج القرائية والسرد القصصي الممتع، والورش الداعمة، والقصص المعروضة المناسبة لكل فئة، كما ستتم استضافة الكتاب والأدباء والمتخصصين ببرامج الطفولة، وفتح حوار مفتوح معهم. وأطلق البرنامج أولى فعالياته، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان ومجموعة من المختصين في مجال القراءة والأطفال، من خلال أول ندوة كتاب للطفل، باستضافة الكاتبة الإماراتية بدرية الشامسي التي قامت بقص رواية «سقف الأحلام» أونلاين، وعرضها لأحداثها وفتح حوار شائق ثري مع الأطفال، حول رمزية القصة وما تهدف إليه من قيم، وما تثيره من تفكير وتمعن وخيال واسع لدى المستمعين لها.

وأعربت الكاتبة بدرية الشامسي عن فخرها بإسهام نتاجها الأدبي في تشكيل وعي الطفل، بعدما اختارت وزارة التربية والتعليم قصتها في كتاب اللغة العربية للصف الرابع الأساسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح منهجاً لما فيها من قيمة أدبية ووطنية ومعرفية.