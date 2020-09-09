الأرز الأبيض.. متهم أم بريء؟

أبوظبي (الاتحاد)

في الوقت الذي ارتبط فيه الأرز الأبيض بزيادة الوزن، ألمحت بعض الأبحاث إلى صلته بارتفاع مستويات السكر في الدم، حيث شملت دراسة حديثة كبيرة نحو 130 ألف شخص من 21 دولة واستمرت أكثر من 10 سنوات مؤكدة أن استهلاك الأرز الأبيض يرتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بمرض السكري، الذي أصبح أكثر شيوعاً بين سكان جنوب آسيا الذين يشتهرون بتناوله يومياً.

وتم إجراء الدراسة على نطاق واسع في إطار تعاون دولي بين باحثين من عدة دول، بقيادة الباحث بهافادارييني بالاجي من معهد أبحاث صحة السكان في هاميلتون هيلث ساينسز وجامعة ماك ماستر في كندا.

وأوضحت الدراسة أن عملية صقل وتلميع وتكرير الأرز الأبيض تزيل العناصر الغذائية منه مثل فيتامين ب، بما يؤدي لارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم. وكانت دراسة أخرى قد حذرت فقط من تناول حصة إضافية من الأرز لتجنب خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 11 في المئة، إلا أن دراسة أخرى لم تجد زيادة كبيرة في مرض السكري باستهلاك الأرز الأبيض.

وللتغلب على هذا التناقض، عمد معدو الدراسة الجديدة إلى توسيع نطاق بحثهم ليشمل 21 دولة، ليجدوا أن سكان جنوب آسيا معرضون وراثياً للإصابة بمرض السكري، بسبب نمط الحياة والأسباب البيولوجية، وكذلك لأنهم يستهلكون الأرز الأبيض بشكل أساسي في أنظمتهم الغذائية، حيث ارتبط ارتفاع استهلاك الأرز بانخفاض استهلاك الأطعمة الأخرى المغذية مثل الألياف ومنتجات الألبان واللحوم.