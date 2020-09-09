«كورونا» يربك حسابات «الأم العاملة»

ترجمة: عزة يوسف

وجد استطلاع حديث أن استمرار وباء كورونا قد يدفع النساء للخروج من سوق العمل، لاسيما أولئك اللواتي يتولين مسؤولية رعاية أطفالهن، واظهر الاستطلاع، الذي أجراه مؤتمر عمالي، أن الأمهات البريطانيات العاملات تجدن صعوبة بالغة في تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية ورعاية أطفالهن.

ويعاني 41 في المئة من الأمهات العاملات اللائي لديهن أطفال دون العاشرة مشكلة إيجاد من يعتني بأبنائهن أثناء قيامهن بوظائفهن، كما أن واحدة من كل ست نساء اضطرت إلى تقليل ساعات عملها، لتتمكن من رعاية أطفالها.

وأوضح موقع «Independent» أن ما يقرب من نصف الأمهات العاملات اللاتي شملهن الاستطلاع، أي 45 في المئة، لا يحصلن على أي مساعدة من الأصدقاء أو أفراد العائلة. وسلطت النتائج الضوء على الفرق بين حياة الأمهات العاملات والآباء العاملين، حيث وجد أن 43 في المئة من النساء عليهن الجمع بين العمل في المنزل ورعاية الأطفال، بينما لا ينطبق الأمر إلا على 29 في المئة فقط من الآباء العاملين.