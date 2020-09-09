"آبل" تطلق هاتف "آي فون 12" الأسبوع المقبل

حددت "آبل" يوم الخامس عشر من سبتمبر الحالي موعدا لـ"حدث" توقع خبراء أن يشهد الإطلاق المنتظر لهاتف "آي فون 12"، أول جهاز للمجموعة الأميركية يعمل بتقنية الجيل الخامس.

وجاء في إعلان نشرته المجموعة الأميركية عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء "حدث لـ آبل. انضموا إلينا (مباشرة) من آبل بارك في 15 سبتمبر عند العاشرة صباحا (17,00 ت غ)".

ولم تكشف الشركة العملاقة في مجال المعلوماتية، عملا باستراتيجيتها التسويقية المعتادة القائمة على التشويق، أي معلومات إضافية لكنها درجت منذ سنوات على كشف نماذجها الجديدة من هواتف "آي فون" في الخريف.





