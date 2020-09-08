متجر عائم

كوبرتينو (د ب أ)

تفتتح شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل» غداً، متجرها الجديد «آبل مارينا باي» بمنطقة مارينا باي ساندس في سنغافورة، ليكون أول متجر تجزئة عائم في العالم.

يظهر المتجر ككرة عائمة فوق خليج مارينا، في مشهد بانورامي يطل بزاوية 360 درجة على المدينة. ويضم المتجر الجديد أحدث خدمات «آبل»، وفي مقدمتها قاعة اجتماعات تحت الماء، ومنتدى حول شاشة فيديو حائطية، تعرف باسم «اليوم في آبل»، تعرض إبداعات فناني وموسيقيي ومبدعي سنغافورة.

ويعمل في متجر آبل العائم 148 موظفاً، يتحدثون أكثر من 23 لغة.