10 مبانٍ لها تاريخ في بريطانيا

ترجمة: عزة يوسف

تتميز المقاطعات البريطانية بالعديد من المباني التراثية، التي ما زالت صامدة عبر السنين، يفوح منها عبق التاريخ وسحر الماضي، بما تتفرد به من عمارة وجمال وطبيعة خلابة وفنون رائعة، وهي تترقب عودة زوارها على أمل عودة الحياة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وينسفورد كوتاج هوسبيتال

ركزت المؤسسة الخيرية البريطانية لحفظ المباني، ذا لاندمارك تاست، على الحفاظ على الفنون والحرف اليدوية أثناء عمليات تجديد العقار الواقع في قرية بي وورثي، وقد شيد المبنى في العام 1900 من تصميم تشارلز فويسي المعماري البارز، وكان قديماً مستشفى محلياً يعالج جنود الحرب العالمية الأولى المصابين على خط الجبهة.

جرافيتي مانور

يرجع تاريخ إنشاء المبنى القديم بمقاطعة ساسكس بإنجلترا إلى القرن السادس عشر، واشتراه ويليام روبينسون في العام 1885، وكان واحداً من أكثر البستانيين المؤثرين في عصره، وظل يقيم في المبنى حتى توفي العام 1935. وتم تحويل المبنى إلى فندق في العام 1958.

حدائق هيدكوت

منزل بيري كروفت

يقع بمقاطعة هيرفوردشير بإنجلترا، بناه تشارلز فويسي في العام 1893 لجون ويلسون قائد الفرق الموسيقية ورجل الصناعة.

وبرغم أنه منزله الخاص، إلا أنه كان يفتحه للجمهور بين شهري مايو وسبتمبر.

فندق لانجويد هول - ويلز

كان منزلاً قديماً قريباً من مدينة هاي أون واي، وقد أعيد بناؤه كقصر في 1912 على يد كلوف ويليامز إليس.

وفي ثمانينيات القرن العشرين، حوّله برنارد آشلي زوج المصممة لورا آشلي إلى فندق ريفي.

ستاندن هاوس

يُعد فيليب ويب من المصممين المؤثرين في مجال الفنون والحرف أيضاً، وفي العام 1891، بنى منزل ستاندن هاوس بالقرب من شرق جرينستيد غرب ساسكس بإنجلترا لعائلة ثرية. والمنزل الآن مملوك لمؤسسة التراث القومي، وهو للفنون والحرف بمفروشات ويليام موريس وورق حائطه، ولا يزال بإمكانك رؤية تركيبات الإضاءة الكهربية الأصلية.

رودمارتون هاوس - جلوسترشير

بنى هذا المنزل ايرنيست بارنسلي أحد زملاء ويليام موريس، ولا يزال مملوكاً لنفس العائلة التي بني من أجلها في العام 1909.

ويمتلئ المنزل بكنوز القرن العشرين التي تشمل الأثاث والأواني الفخارية وتابلوهات الحائط وأعمال من الرصاص والنحاس من تصميم نورمان جويسون.

هيدكوت

اشترى مصمم الحدائق البريطاني الشهير لورانس جونستون العقار بمقاطعة جلوستر شير بإنجلترا الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر في العام 1907 وطبق عليه كل ما تعلمه من كتب محبي الفنون والحرف.

والآن تُعَد حدائق هيدكوت في مدينة تشيبينج كامبدين من بين الحدائق الأكثر سحراً في بريطانيا.

فندق لانجويد هول - ويلز

لندن

يوجد متحف ويليام موريس في منزل الطفولة الضخم لموريس في والتهامستو شرق لندن ويضم أكبر مجموعة من تصميماته، وبُني المبنى في العام 1860 على يد موريس وفيليب ويب، وهو يُعد جوهرة أخرى بما يحتويه من رسومات وجداريات ولمسة من اليوتوبيا.

كوستوولدز

تقدم شركة «Martin Randall Travel» رحلات فنون وحرف إلى كوستوولدز منذ العام 2016، وتتيح للزوار فرصة زيارة متاحف كنائس ومنازل خاصة.

ويتضمن مسار الرحلة زيارات إلى فرع متحف أشموليان الشهير عالمياً في برودواي والذي يشمل مجموعة عن الفنون الزخرفية البريطانية.

اسكتلندا

بنى المعماري والمصمم الشهير تشارلز ريني ماكنتوش وزوجته مارجريت منزلا في مدينة هيلينسبورج بالقرب من بحيرة لوخ لوموند بين عامي 1920 و1904، حيث يعتبر المنزل تحفته المحلية. وصمم ماكنتوش وزوجته أيضاً المفروشات، حتى أنهما أعطيا الملاّك تعليمات بشأن ألوان الزهور التي يجب وضعها في المزهريات.

إلا أن مواد البناء الخارجية لم تصمد مع الزمن، لذلك بدأت مؤسسة التراث القومي باسكتلندا في مشروع لمدة 10 أعوام لترميم المبنى، مع بناء هيكل فولاذي وقائي فوقه لحمايته.