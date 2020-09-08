حنان مطاوع.. «زوجة إرهابي»

محمد قناوي (القاهرة)

أكدت الممثلة حنان مطاوع، أنها وافقت على الدور والمشاركة في مسلسل «القاهرة كابول»، وتجسيد دور ربة منزل زوجة طارق لطفي، الذي يلعب دور إرهابي، لأن الشخصية مركبة وبها تناقضات كثيرة، وهذا ما أبحث عنه، فأنا أجد نفسي في هذه النوعية التي تظهر قدراتي كفنانة للجمهور والنقاد.

وأضافت أن الشخصية بها جوانب إنسانية عديدة تتجلى في المواقف، وأنها متحمسة للعمل، نظراً للقضية المهمة التي يناقشها، وهي ظاهرة الإرهاب في إطار بوليسي تشويقي.

ويتناول العمل ثلاث قصص مثيرة حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، ويسلط الضوء على الأعمال الإرهابية، وتعاون البعض مع المنظمات الإرهابية. والمسلسل كان مقرراً عرضه في رمضان الماضي، لكن جائحة كورونا حالت دون ذلك، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ويضم عدداً كبيراً من الفنانين الكبار، منهم فتحي عبد الوهاب، وطارق لطفي، ونبيل الحلفاوي.

«أمل حياتي»

وعبرت مطاوع عن سعادتها بنجاح حكاية «أمل حياتي»، ضمن مسلسل «إلا أنا» الذي يعرض على إحدى القنوات الفضائية المصرية، موكدةً أن سر نجاح الحلقات، وتفاعل الجمهور معها يعود إلى أن الحكاية تشبه واقع الأسرة والشارع المصري، وتتحدث عن الطبقة المتوسطة. وقالت حنان: الحكاية ناعمة وشعرت بانجذاب لشخصية «أمل»، فهي واقعية، لذلك تمكنت مني على الفور، هي وعائلتها، وإن كانت الشخصية أرهقتها بسبب انفعالاتها، والتي يجب أن تظهر على ملامحها. وأشارت مطاوع، إلى أن تجربة تقديم حكاية في عدد قليل من الحلقات، سبق وقدمتها في مسلسل «نصيبي وقسمتك»، من خلال حدوتة «604»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، موضحة أن هناك عدداً كبيراً من المخرجين شعرت بالراحة عند العمل معهم، بينهم تامر محسن، رؤوف عبدالعزيز، حسين المنباوي، جمال عبدالحميد.

«ضربة معلمة»

وأضافت حنان، أنها تعاقدت على بطولة مسلسل بعنوان «ضربة معلمة»، تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي في أولى تجاربه، وقالت إنها بدأت جلسات التحضير، لوضع الخطوط العريضة الدرامية الخاصة بها وبالشخصية، ومن المقرر أن تبدأ التصوير خلال أيام. وعن عودتها للسينما، أضافت: للأسف لم أجد السيناريو المناسب الذي يدعم عودتي، وأفضل التأني في اختيار الأعمال، خاصة أن لها جمهورها الخاص، وإن لم أستطع اختيار الفيلم المناسب، فلن أستطيع الحفاظ على النجاح.