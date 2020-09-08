«السفر عبر الزمن».. هل أصبح ممكناً؟

ترجمة عزة يوسف

قد تبدو فكرة «الثقب الدودي» الذي يمكنه نقلك عبر المكان والزمان، بمثابة قصة لفيلم خيال علمي، إلا أن دراسة جديدة تزعم أن هذه الثقوب الدودية، يمكن أن تكون ممكنة في الواقع، حيث ذكر موقع «Mirror»، أن الباحثين بجامعة برينستون الأميركية استخدموا ميكانيكا الكم لتهيئة الظروف النظرية، التي يمكن أن تؤدي إلى ثقوب دودية ضخمة.

وأوضح رئيس فريق البحث خوان مالداسينا، أنها من الخارج تشبه الثقوب السوداء المشحونة متوسطة الكتلة، إلا أن حجمها الكبير يأتي من الحاجة بأن يظل المسافر البشري على قيد الحياة بسبب قوى المد والجزر.

وأضاف أن المسافر يكتسب عامل دفع هائلاً، لأنه يمر عبر مركز الثقب الدودي، حيث ناقش الباحثون النظرية على وجه أوضح في حالة وجوده في مكان بارد ومنبسط.

ويقترح الباحثون، أن هذه الثقوب ستسمح للمسافرين عبر الزمن، بالتنقل بين نقاط بعيدة في مجرتنا في غضون ثوان، وتجنب قوى المد والجزر.