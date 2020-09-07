«بيروت ترنم للأمل»

بيروت (أ ف ب)

من قلب كنيسة مار مارون، المقابلة لموقع انفجار مرفأ بيروت المروّع، وتحت سقفها المهدد بالسقوط، تشدو المغنية اللبنانية عبير نعمة، اليوم، بأغنيات دينية ووجدانية ووطنية تحت عنوان «بيروت ترنم للأمل»، بمشاركة جوقة الجامعة الأنطونية.

وتقام الأمسية الساعة السادسة وسبع دقائق مساء، في التوقيت نفسه الذي حصل فيه انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الماضي.. وتتردد موسيقى الأمسية وترانيمها في كل الشوارع المدمَّرة عبر مكبرات الصوت، مثبتة في سبع نقاط وسط العاصمة، مما يتيح لسكان بيروت وزوارها الاستماع على مدى خمسين دقيقة إلى فقرات البرنامج.