«شامبو» عنصري

جوهانسبرج (د ب أ)

احتشد متظاهرون أمام مجموعة «كليكس» الصيدلانية في جنوب أفريقيا أمس، بعد أن نشرت إعلاناً عن «شامبو» اعتبره المتظاهرون عنصرياً.. وذكرت مواقع إلكترونية محلية أن أحد المتاجر التابعة للمجموعة تعرض لهجوم ولم تقع سوى أضرار طفيفة.. وظهرت في الإعلان امرأتان من ذوي البشرة السمراء تصفان شعريهما بأنه «جاف وتالف ومجعد وباهت»، ثم تظهر امرأتان صاحبتا بشرة بيضاء تستعرضان شعريهما وتصفانه بأنه «جيد وناعم وجميل». وبينما أصدرت المجموعة «كليكس» اعتذاراً، دعا حزب معارض راديكالي إلى التظاهر، وقال عبر حسابه على تويتر: «لن نسمح لعنصرية «كليكس» بالاستمــــــــرار فـــــــــي جنوب

أفريقيا».