دعوى لإعادة "فورتنايت" إلى «آب ستور»

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تسعى شركة «إبيك جيمز» إلى إعادة لعبتها الشهيرة «فورتنايت» إلى «آب ستور» بعد قيام شركة «آبل» بحذفها الأسبوع الماضي إثر خلاف طويل بين الشركتين.

وشكا محامو «إبيك جيمز» في دعوى جديدة تقدّموا بها إلى المحكمة من أن الشركة «قد تتعرض لضرر لا يعوّض» في حال لم تُعِد «آبل» اللعبة إلى متجر التطبيقات الخاص بها.

وأثارت «إبيك جيمز» نقطة «مصلحة الجمهور» كمحور مهم في قضية إعادة اللعبة، مؤكدةً أن لديها حظوظاً كبيرة في إثبات انتهاك «آبل» لحق المنافسة.