حضور عربي استثنائي في مهرجان «فينيسيا»

سعيد ياسين (القاهرة)

يشهد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، في دورته 77، التي تقام حالياً من 2 إلى 12 سبتمبر الجاري، مشاركة عربية كبيرة، من خلال ستة أفلام إنتاجاً وإخراجاً.. وتتنوع الأعمال بين الروائية الطويلة والقصيرة، بجانب وجود الممثل المصري أحمد مالك في فيلم أسترالي، ويشارك فيه مؤلف وممثل من أصل عراقي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة كعضو لجنة تحكيم إحدى مسابقات المهرجان.

وأكد الناقد السينمائي حسام حافظ، لـ«الاتحاد»، أن إقامة المهرجان ـ رغم جائحة كورونا ـ تمثل نوعاً من التحدي، خصوصاً وأن إيطاليا كانت من أكثر الدول المتضررة منذ بداية أزمة كوفيد- 19.

وأشار إلى أن الحضور العربي في المهرجان يمثل حدثاً مهماً، خاصة مع الاهتمام الفرنسي والإيطالي بالسينما العربية، من خلال مهرجاني «كان» و«فينيسيا»، وهو اهتمام تاريخي وجغرافي وفني وسياسي.

وتتمثل المشاركة الفلسطينية بفيلمي «غزة حبي»، إخراج الأخوين طرزان وعربي ناصر، و«200 متر» للمخرج أمين نايفة، وقال: إن الحضور الفلسطيني في المهرجانات الأوربية له بعد سياسي مهم جداً.

وأوضحت الناقدة إيمان مصطفى، أن وجود اسم الممثلة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي في فيلم كوثر بن هنية المشارك في المهرجان «الرجل الذي غير جلده»، يمنحه قدراً من الرواج الفني، وكذلك يمثل تأكيداً على أن ابن هنية مخرجة ذكية، وكونها أقنعت بيلوتشي بالمشاركة في فيلمها خطوة مهمة لصالحها ولصالح السينما التونسية.

وأشارت مصطفى، إلى أن بيلوتشي وافقت على المشاركة في الفيلم، بعدما شاهدت فيلم كوثر «على كف عفريت»، الذي شارك في مهرجان كان السينمائي في دورته قبل الماضية.

ويتناول «الرجل الذي باع جلده»، قصة مهاجر سوري إلى لبنان، هرباً من الأحداث في بلده، على أمل اللحاق بحبيبته في باريس.

ومن الأفلام المشاركة أيضاً، ينافس المخرج المغربي إسماعيل العراقي بفيلم «زنقة كونتاكت»، والأخوان طرزان وعرب ناصر بالفيلم الفلسطيني «غزة محبوبتي».

وفي قسم الأفلام القصيرة، ينافس الفيلم الجزائري «تحت الجلد» للمخرجة مريم مسراوة، وفي مسابقة أسبوع النقاد يشارك الفيلم الفلسطيني «200 متر» للمخرج أمين نايفة، و«سيجار العسل» للفرنسية الجزائرية كمير عينوز.