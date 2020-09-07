مارفن 88 عاماًً و لوسيل 81 عاماًً.. يحتفلان بالذكرى الـ 60 لزواجهما

القاهرة (الاتحاد)

التقى المعلمان الأميركيان مارفن ولوسيل ستون في بلدة صغيرة في ولاية نبراسكا العام 1959، عندما كانا يعملان في نفس المدرسة، وتزوجا بعد عام واحد.

وقالت لوسيل، التي كانت تعمل معلمة اقتصاد منزلي، لموقع «Insider»، إنها صنعت بنفسها الفستان الذي ارتدته في حفل الزفاف، الذي جرت مراسمه في كنيسة ريفية صغيرة لم تعد موجودة حالياً.

لوسيل 81 عاماً، ومارفن 88 عاماً، وعاشا معاً 60 عاماً، ولديهما ثلاثة أطفال، وستة أحفاد، وأربعة أبناء من أبناء الأحفاد، إلا أنهما قررا الاحتفال بالذكرى الستين لزواجهما في جلسة تصوير حديثة.

وخطرت على لوسيل فكرة أن يرتدي الزوجان ملابس زفافهما الأصلية في بعض الصور، وقالت: إنها فكرة جيدة وممتعة، حيث وقفا خارج المنزل عند غروب الشمس، وحملت باقة زهور، واتخذت وضعيات وقوف لمحاكاة صور الزفاف الحقيقي.

وقالت: إنها وزوجها لا زالا يحبان بعضهما، مثلما كانا منذ 60 عاماً، ولقد مرا بأوقات طيبة وأخرى سيئة، ولم يكن زواجهما مثالياً، إلا أنهما كانا يتخطيان العقبات وإصلاح المشكلات.