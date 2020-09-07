«الحَلفاء».. النبتة النبيلة

ساسي جبيل (تونس)

توصف الحَلفاء بالورقة النبيلة، وتشكل مورد رزق لكثير من أهالي محافظة القصرين التونسية وسط غرب البلاد، حيث يوجد 180 ألف هكتار وسيدي بوزيد وقفصة والقيروان وتمتد على مساحة تمتد لأكثر من 170 ألف هكتار، ويستغلها الحرفيون لصناعة العديد من المنتجات داخل البيوت.

الحَلفاء، بالإضافة إلى كونها مورد رزق تقليدي، فهي توفر دخلاً عند حصادها في فصل الخريف، وتوفر الدولة مراكز تجميع لهذه المادة يبلغ عددها 75 مركزاً في المحافظات الأربعة التي تنتجها. عمر حيزي عامل مختص في جمع الحلفاء قال لـ «الاتحاد»: إننا نجد ضالتنا في هذه النبتة التي توفر لنا مورد رزق موسمياً، كما تمثل أكلة لدوابنا التي ترعى في الفضاءات المخصصة لها نهاية الموسم، وتحتل مناطق، مثل: حيدرة وفوسانة التابعتين لمحافظة القصرين الصدارة في إنتاج الصناعات التقليدية التي تعتمد أساساً على مادة الحلفاء.

وتقول الباحثة سناء عاتي من مدينة حيدرة: نبتة الحلفاء تحكي بصمت تاريخ الصمود أمام قساوة الطبيعة وعبث الأزمان، «هي الحلفاء بنت سباسب القصرين»، كما يحلو لأهلها تسميتها، وفيها شفاء من بعض الداء كلملمة الجراح وقتل ديدان البطن وتستعمل أيضاً للتخسيس واستطبابات أخرى، موضحة أن نبتة الحلفاء تخرق جبال القصرين وسباسبها وتنبت خيوطها القوية الخضراء مصافحة الشمس، حيث ساعدت الكثير من الأهالي في ربوع محافظة القصرين على كسب رزقهم والخروج من الفاقة التي تميز أبناء هذه المناطق البعيدة عن المركز نوعاً ما.