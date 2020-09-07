رحيل عايدة كامل.. «هانم» الدراما المصرية

محمد قناوي (القاهرة)

رحلت الفنانة الكبيرة عايدة كامل، عن عالمنا أمس، عن 89 عاماً، بعد تعرضها لوعكة في المعدة والقولون، وقضت ما يقرب من 3 أسابيع بمستشفى دار الفؤاد، إثر تدهور حالتها الصحية.

الراحلة أثرت الفن المصري بـ 120 عملاً، وتم تشييع الجثمان من أمام مستشفى دار الفؤاد في القاهرة «الاثنين»، وأكد الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، أن عزاء والدته الفنانة القديرة الراحلة، تم في مدافن الأسرة. ونعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، الفنانة الراحلة وأبدت حزنها لرحيل مجموعة من علامات قوى مصر الناعمة خلال هذا العام، وقالت: إن فن التمثيل فقد إحدى نجماته البارزات، التي نجحت في وضع بصمة مميزة على الشخصيات التي قامت بأدائها.

مسيرة

ونعى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنانة الراحلة بقوله: فقدنا ممثلة مصرية قديرة، من زمن الفن الجميل، درست الإذاعة، كما أنها عملت في السينما في الخمسينيات، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية والفنية في الثمانينيات والتسعينيات.

ولدت عايدة كامل عام 1931 بمدينة القاهرة، لأسرة تعود جذورها لمدينة الفيوم، وتوفي والدها الذي كان يعمل بالمحاماة، قبل أن تبلغ العاشرة من عمرها، كما توفيت والدتها قبل أن تبلغ الخامسة عشرة، لتستكمل مشوار الفن الذي اختاره لها القدر بمفردها. وظهرت موهبتها الفنية مبكراً، وبالتحديد من خلال المسرح المدرسي، وكانت البداية الحقيقية عندما اكتشفها الفنان حسين فياض، من خلال أحد عروض المسرح المدرسي، بعدها قدمها في برنامج الأطفال «بابا شارو» في عام 1952، واستمرت وبصفة منتظمة في العمل بالإذاعة، بعدما عشقت الوقوف خلف الميكروفون، ثم نجحت في الانتقال بسلاسة من المشاركة ببرامج الأطفال إلى التمثيل، والقيام بالبطولات في آلاف المسلسلات والأفلام السينمائية والأدوار المسرحية.

كانت أول بطولة تحصدها في المسلسل التلفزيوني «الحائرة»، بالاشتراك مع الفنانين الراحلين عماد حمدي، مديحة كامل، وعلوية جميل، وإخراج الراحل حسن إسماعيل، كما اشتركت في أول سهرة تلفزيونية، بعنوان «قاطع طريق» إخراج يوسف مرزوق، كما اشتركت في أول مسلسل لأفلام التلفزيون، بعنوان «الرقم المجهول»، مع الفنانين صلاح ذو الفقار، وزوزو نبيل

120 عملاً

عايدة كامل كانت متزوجة من الفنان الراحل محمود عزمي، وحصلت الفنانة الراحلة على العديد من التكريمات لأعمالها الفنية، وقدمت خلال مشوارها الفني ما يقرب من 120 عملاً فنياً بين التلفزيون والسينما والإذاعة ومن أعمالها: «علي باب زويلة» و«رفاعة الطهطاوي» و«لا إله إلا الله» و«ست الحسن» و«القضاء في الإسلام» و«ألف ليلة وليلة» و«لحن الخلود» و«رجال بلا ملامح» و«غاضبون وغاضبات» و«اللص الذي أحبه»، و«الرقم المجهول»، «السفينة التائهة» و«شجرة اللبلاب»، «الأحباب والمصير»

«بعد الغروب»، وقدمت دور«الهانم» ببراعة شديدة، ومن أبرز هذ الأدوار دورها في مسلسل «هوانم جاردن سيتي».. ومن أهم أفلامها «لحن الخلود، دايماً معاك، الوسادة الخالية، إسماعيل يس في الطيران، إسكندرية ليه؟، و«سيدة القطار».

وســـاهمت في إثــــراء الإذاعة المصرية بمئات الأعمال الدرامية والبرامج، منها «عائلة مرزوق»، «الحب كده، شيء من الخطر، حبيبي خذ بيدي، الدجال، ابن البرق، الفارس الأسود، كلاب الحراسة، الصديق والطريق».. أما المسرح فكانت بطلة لفرقة إسماعيل ياسين الكوميدية، حيث اشتركت في جميع المسرحيات مع أبو ضحكة جنان، منها: «3 فرخات وديك»، «سهرة في الكراكون»، «المجانين في نعيم»، «عَزب إلى الأبد»، «جوزي بيختشي»، «سفير هاكا باكا».