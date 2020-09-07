شريف سلامة.. «عمار»

القاهرة (الاتحاد)

انتهى الممثل شريف سلامة من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلمه «عمار»، وتدور أحداثه في إطار من الرعب حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب.. وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد، بعد أن يبدأ تدريجياً في اجتذابهم، واحداً تلو الآخر لعالم مرعب من الجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه.

الفيلم إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة إيمان العاصي، ويشهد التعاون الثاني بين المخرج وسلامة بعد مسلسل «السهام المارقة».. وقال شريف: إنه يقوم حالياً بتصوير المشاهد النهائية من مسلسل «أسود فاتح» في بيروت، بطولة هيفاء وهبي، أحمد فهمي، صبري فواز.

والعمل تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وتدور الأحداث حول «رانيا خطاب»، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب، بعدما تفقد كل شيء.

وتجد نفسها في صراع بين الغدر والخيانة، والعداء مع المقربين لها، نتيجة اتهامها بالفساد والقتل، الأمر الذي يجبرها على الهرب، ويبحث عنها الجميع.

وتسعى للانتقام من كل المتسببين فيما وصلت له حياتها التي سلبت منها، وتواجه العديد من الصدمات في مشوارها.