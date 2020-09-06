عيون الفجيرة

من قمم الجبال، وفي الأودية، تتدفق على مدار السنة مياه، أحياناً عذبة، وأحياناً كبريتية حارة، من عيون صخرية تشتهر بها الفجيرة، ويستخدمها السكان والزوار في الزراعة أو الاستشفاء.. وتتميز «عيون الفجيرة» بوجودها وسط مواقع طبيعية خلابة، ما يجعلها مقصداً لعشاق المغامرة والاستجمام والتخييم.

الفجيرة (وام)