أريزونا إلى «ملكة الجمال»

عارضة الأزياء الأميركية أريزونا ميوز، تصل إلى قاعة عرض فيلم «ملكة جمال ماركس»، الذي يشارك في مسابقة مهرجان البندقية السينمائي السابع والسبعين، وتجرى فعاليات المهرجان في ظروف صعبة جراء تفشي جائحة كورونا، وتحرص إدارته على تطبيق إجراءات احترازية صارمة لحماية المشاركين.

(أ ف ب)