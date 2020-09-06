«أول مصاب بكورونا» في إيطاليا يعود إلى الملاعب

روما (د ب أ)



عاد ماتيا مايستري «المريض رقم 1»، وصاحب أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في إيطاليا، إلى ملاعب كرة القدم بعد تعافيه من الفيروس.. ومايستري عداء هاو، ولاعب كرة قدم سابق في أحد أندية الدرجة الرابعة، جرى تشخيص إصابته بالمرض في 20 فبراير الماضي كأول حالة تنتقل إليها العدوى محليا، ويتم اكتشافها في إيطاليا.

وأمضى مايستري ثلاثة أسابيع فاقدًا للوعي في العناية المركزة، وعندما أفاق، لم يكن يدرك ما هو فيروس كورونا وما مدى انتشاره.

وقال اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً لوسائل إعلام إيطالية أثناء مباراة لكـــــــرة القدم للهــــــواة إنه أصبح في حالة جيدة.