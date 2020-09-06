كرنفال الأسماك

لوحات فنية مفعمة بالألوان الزاهية، رسمتها أنواع نادرة وغريبة من الأسماك والكائنات المائية، خلال مسابقة «بلاكاد» الدولية للأسماك السيامية المقاتلة.. الفعالية احتضنتها العاصمة التايلاندية بانكوك، وقضى الحضور في التنقل بين الأحواض للاستمتاع بجمال الأسماك وحركاتها.

(أ ف ب)