الذكاء الاصطناعي يحافظ على الصحة الإنجابية

سان فرانسيسكو (د ب أ)

ابتكر فريق بحثي من جامعة كارنيجي ميلون والمركز الطبي التابع لجامعة بيتسبرج في الولايات المتحدة تقنية جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها فحص «المشيمة» بعد الولادة، للكشف عن أية مشكلات صحية يمكن أن تتعرض لها الأم.

وقال الباحث دانيال كلايمر عضو الفريق البحثي، إن «الأطباء يتدربون على مدار سنوات لتعلم كيفية اكتشاف المشكلات الطبية في المشيمة، وفي كثير من الأحيان تحدث عمليات ولادة في المستشفيات من دون إجراء فحص للمشيمة.. والمعادلة الخوارزمية التي توصلنا إليها تساعد الأطباء في فحص شرائح معملية يقوم فنيون بتصويرها عند الولادة، وتُخزن الصور على الكمبيوتر، بحيث يمكنهم تحديد الحالة الصحية للمشيمة، وبالتالي الحفاظ على الصحة الإنجابية للأم».