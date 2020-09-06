مي سليم في «عالم افتراضي»

سعيد ياسين (القاهرة)

تستعد الفنانة مي سليم لتصوير دورها في مسلسل «عالم افتراضي»، الذي يتناول المشاكل التي يتعرض لها الشباب، بسبب الاستخدام الخاطئ لمواقع التواصل الاجتماعي. ويشارك في المسلسل أحمد السعدني وعائشة بن أحمد، وتأليف هاني سرحان وإياد صالح وإخراج إبراهيم فخر.

وقالت لـ«الاتحاد»: إنها ستبدأ التصوير عقب انتهائها من مسلسل «خيط حرير»، أمام مي عزالدين ومحمود عبدالمغني وسوسن بدر وصفاء الطوخي، ونيكولا معوض. والمسلسل كان مقرراً عرضه خلال رمضان الماضي، ولكن توقف تصويره، ولم يلحق بالسباق الرمضاني.

ولفتت إلى أن أحداث «خيط حرير» تدور في إطار اجتماعي إنساني رومانسي، حول سيدة يتوفى زوجها، ويتركها تعاني مع زوجته السابقة وابنه في حقها بالميراث.

وعن دورها في مسلسل «بأثر رجعي» الذي تصوره حالياً، قالت سليم: إنه ينتمي لنوعية التشويق والإثارة، ويتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، ومن المقرر عرضه قريباً. وتجسد فيه شخصية «محامية» تتعرض للاختطاف في ظروف غامضة، وتدور الشبهات حول عدد من الأشخاص، كانت تترافع ضدهم لصالح موكليها.

ويشارك في البطولة، محمد عز وهالة فاخر وعلاء زينهم وهاجر الشرنوبي، وتأليف فتحي الجندي، وإخراج معتز حسام في أول تجربة إخراجية درامية له.