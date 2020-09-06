مكونات واقيات الشمس ضارة بالبيئة

القاهرة (الاتحاد)

أكدت دراسة جديدة، أن المكونات التي تحتوي عليها تلك مستحضرات الوقاية من الشمس لها آثار ضارة على كائنات المياه العذبة.. ووفقاً لبحث أجراه علماء الأحياء في جامعة ألبرتا، ونشر نتائجه «Hindustan Times»، فإن المكونات النشطة الموجودة في واقيات الشمس لها تأثيرات ضارة على النظم البيئية للمياه العذبة.

وأظهر البحث، أن التعرض طويل الأمد لمرشحات الأشعة فوق البنفسجية، يقتل بعض الكائنات الحية التي تعيش في بيئات المياه العذبة، وأن أحد أكبر مصادر تلوث المياه البحرية والعذبة هو تسرب الواقي من الشمس من الجلد أثناء السباحة. وأوضح قائد فريق البحث آرون بويد، طالب الدراسات العليا في قسم العلوم البيولوجية، أن مرشحات الأشعة فوق البنفسجية مدمرة بشكل خاص للشعاب المرجانية، وتؤدي لتغير لونها، كما أنها قاتلة للقشريات الصغيرة، التي تعتبر جزءاً مهماً من السلسلة الغذائية، للعديد من الأنواع الصغيرة من الأسماك، مما يعرض جميع الأنواع التي تعتمد عليها لخطر المجاعة.