العرض الأول للدراما التشويقية.. «المنصة» على قناة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام، عن العرض الأول للدراما التشويقية «المنصة» على قناة أبوظبي، التي تجسد صراعات حرب المعلومات والإعلام المؤثرة في حياة الأفراد والمجتمعات بشكل جريء ومشوّق لم يسبق تقديمه من قبل، وذلك اعتباراً من 3 سبتمبر الحالي، من الأحد إلى الخميس، بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.

وجرى تصوير كافة مشاهد المسلسل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وهو من تأليف الكاتب هوزان عكو، وإخراج الألماني رودريغو كيشنر، وإشراف عام وفني للمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.

ويتألف «المنصة» في جزئه الأول من 12 حلقة تحت عنوان «الندبة»، ومن المخطط أن يتم تقديم أجزاء جديدة منه بعد عرض الموسم الأول، وبدأت الجهة المنتجة للعمل في الاستعداد لاستكمال كتابة وتصوير الموسمين الثاني والثالث من العمل.

ويجمع المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الوطن العربي والخليج وهم: سلوم حداد، مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل، أحمد الجسمي، سمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، يارى قاسم، شادي الصفدي، جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، والمذيعة مهيرة عبدالعزيز .

ويروي المسلسل قصة «كرم السيد»، الذي ينجح في تطوير لوغاريثم يتمكن من خلاله من فلترة الأخبار والحقائق وتصنيفها، قبل أن يعيد نشرها، وبدا أنه يسير نحو طريق النجاح لتطوير اللوغاريثم والموقع، لولا حصول تطور مفاجئ يقلب حياته بالكامل، يتمثل بمقتل والدته في ظروف غامضة، ومن ثم اختفاء شقيقه الأصغر «آدم».

ويتلقى «كرم» عرضاً لتطوير اللوغاريثم وتأسيس منصة تصبح فيما بعد مركزاً لتجميع المعلومات وفلترتها في أبوظبي، لتصبح موقعاً يحفظ الناس فيه أسرارهم بكل حرية وأمان، ومنصة لعرض الحقائق، وتنجح المنصة في الحصول على الكثير من المعلومات الحساسة التي تكشف علاقات تنظيمات وميلشيات مسلحة بمنظمات وبنوك وعصابات مافيا مرتبطة بدول إقليمية، من بينها بالتحديد تنظيم جديد سيخلف جميع التنظيمات التقليدية.

وفي الوقت الذي تحقق فيه المنصة اكتشافات جديدة حول ذلك التنظيم الجديد، ينجر «كرم»، إلى صراعات من ماضي عائلته، كان يعتقد أنه قد تخلص منها، حين يفتح رسالة من شخص مجهول، ليجد أخاه في وضع خطير للغاية، فكيف يتصرف كرم مع هذه المعضلة، وهل يرضخ للأمر الواقع ويقع في فخ هذه الرسالة؟