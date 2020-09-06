أدوات المكياج تسبب التجاعيد

القاهرة (الاتحاد)

كشف تقرير صحي عن أن أدوات التجميل تسبب تهيج والتهاب الجلد، بما يؤدي إلى ظهور الحبوب والاحتقان، وقد يكون لها تأثيرات أخرى طويلة المدى مثل ظهور التجاعيد.

وأوصت خبيرة المكياج الشهيرة في هوليوود ريا آن سيلفا بتنظيف الإسفنجات أو الفرش يومياً، إذ أنه مع الاستخدام اليومي تتراكم خلايا الجلد الميتة، والزيوت والتلوث، والبكتيريا على تلك الأدوات.

ويؤدي استخدام الأدوات، وهي متسخة، إلى انسداد المسام وتهيج الجلد، وخطر الإصابة بالعدوى، وفقاً لموقع «Mind Body Green.».

وأضافت ريا أن ذلك يسبب ظهور المزيد من التجاعيد، بسبب الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة الموجودة في أدوات المكياج، والتي تسبب تكسر الكولاجين والإيلاستين المهمة للبشرة، والتي يؤدي فقدانها إلى الترهل والتجاعيد والشيخوخة المبكرة.

وحذرت الخبيرة السيدات اللواتي يتركن أدوات التجميل أياماً وأسابيع دون غسلها أو الاهتمام بتنظيفها، من أنهن قد يسببن لبشرتهن أضراراً بالغة.