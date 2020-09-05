محاسن "الصدف" يعود إلى خورفكان بعد غياب

فهد بوهندي (خورفكان)

بعد غياب طويل، نجح 3 غواصين من الشباب المواطنين بخورفكان، في جمع كميات كبيرة من المحار العملاق المعروف محلياً منذ القدم بـ«الصدف»، والذي كان يستخرج منه اللؤلؤ قديماً، وذلك عبر الغطس الحر، حيث يضخ الصيادون هذه الكميات إلى سوق السمك في خورفكان، وتحظى بإقبال كبير من الأهالي لشرائها، إذ تعتبر وجبة مفضلة للكثيرين، وتحظى بحضور دائم على المائدة الإماراتية.

وتضم المجموعة، كلاً من الغواص المواطن عبدالله مصطفى الحمادي، والغواص عبدالرحيم الأستاد، وثامر الحمادي.

وقال الغواص عبدالله مصطفى الحمادي: «نستخرج هذا النوع من المحار الضخم من عمق 10 أمتار تقريباً، من خلال الغوص الحر في مواقع تبعد نصف ميل حول جزيرة «القلقلي» في خورفكان، وتابع: «نقوم حالياً أنا وزملائي باستخراج المحار عبر الغطس الحر، علماً أن هذا النوع من الغوص يعتبر صعباً نوعاً ما، لأنه مرتبط ارتباطاً كلياً بحالة البحر، إضافة إلى أن استخراج المحار لا يمكن إلا في الأيام التي يكون فيها البحر صافياً تماماً».