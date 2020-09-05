موسيقى باخ «طاقة علاجية»

بكين (أ ف ب)

يرى عازف البيانو الصيني، لانغ لانغ، أن الموسيقى خير علاج في أوقات الشدّة، لا سيما أعمال باخ الذي ألّف قبل أكثر من 250 عاماً معزوفات تتماهى على أمثل وجه مع زمن كورونا، واشتهر لانغ الذي أدّى العروض في أنحاء العالم والمولود سنة 1982 في شينيانغ «شمال شرق الصين» بتأديته موسيقى كبار المؤلفين وهو كان شديد الانشغال في الأشهر الأخيرة بشغفه هذا. وأقرّ العازف أن إتقان موسيقى باخ هو ما يسعى إليه على الدوام، وقال بمناسبة صدور نسخته من «غولدبرغ فارييشنز» لباخ، إن «الموسيقى خير علاج في أوقات الشدّة هذه»، مردفاً «إذا ما قارنا باخ بغيره من كبار الموسيقيين، سيتبيّن لنا أن موسيقاه تختزن طاقة علاجية أكبر».