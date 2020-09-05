السعودية تحتفي بـ«الرمان»

الرياض (د ب أ)

تنطلق في السعودية غداً فعاليات مهرجان الرمان الوطني في نسخته التاسعة بمنطقة الباحة، وقال رئيس اللجنة المنظمة والمتحدث الرسمي للحدث إبراهيم بن سعيد بخروش إن أكثر من 100 عارض للرمان يشاركون في المهرجان، إلى جانب عشرات الأركان الأخرى للشباب المنتجين للعصائر الطبيعية والمشتقات الأخرى. وأوضح أن فعاليات المهرجان تتضمن إقامة عدد من ورش العمل، بالإضافة إلى مسار سياحي يبدأ من بلجرشي مروراً بالباحة ومزارع الرمان بوادي بيدة وقرية الأطاولة التراثية والمهرجان، وكذلك مشاركة المتاجر الإلكترونية ومعرض للزراعة والأسر المنتجة.