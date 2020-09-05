الهواء الملوث يزعج الأمعاء

القاهرة (الاتحاد)

استنتجت دراسة حديثة، أن الهواء الذي نتنفسه يمكن أن يسبب الإزعاج للأمعاء، حيث قال الباحثون: إن تلوث الهواء يقتل 8.8 مليون شخص على مستوى العالم كل عام، في معدل يزيد على معدلات الوفاة الناتجة عن الحروب والتدخين مجتمعين.

واكتشف الباحثون بجامعة كولورادو - بولدر الأميركية، أن نوعية الهواء الرديئة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الميكروبات البشرية المهمة، وتؤدي في النهاية إلى تدهور صحة الأمعاء.

وقالت المعدة الرئيسة تانيا ألديريت: إن دراستها وجدت أضراراً أكيدة على القناة الهضمية، وأن الأوزون له أكبر تأثير على صحة الأمعاء.

وذكر موقع «Study Finds»، أن الأشخاص الذين يتعرضون بدرجة أكبر لهذا الملوث الغازي، لديهم تنوع أقل في بكتيريا الأمعاء، حيث إن التنوع البكتيري المنخفض يرتبط بالسمنة ومرض السكري النوع الثاني.