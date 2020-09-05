معرض افتراضي لتجربة الأبوة

ترجمة: عزة يوسف

يُمكن للأزواج الذين يعتزمون إنجاب الأطفال تجربة الأبوة، من خلال تجربة التعامل مع أطفال رقميين في معرض فني للواقع الافتراضي في هولندا، حيث يمكن للزائرين اختيار سمات شخصية الطفل ومظهره الجسدي وميزات أخرى، من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة عبر جهاز كمبيوتر لوحي.

ويجلس الراغبون في غرفة ذات تصميم مستقبلي، بإضاءة ناعمة وستائر مناسبة، داخل جهاز ضخم يسمى «IVFX: الأبوة والأمومة ما بعد البشر في الواقع الهجين»، من تصميم الفنانة الهولندية فيكتورين فان ألفين.

ونقل موقع «Hindustan Times» عن ألفين، قولها إنها أجرت محادثات شخصية ألهمتها في المشروع المستقبلي، مع الأشخاص الذين أرادوا إنجاب أطفال، ولم يتمكنوا من ذلك، أو الذين فقدوا طفلاً، ويفكرون في التلقيح الاصطناعي. وأضافت، أن الأمر كان يشبه المهمة الصعبة لإيجاد حضور في الواقع الافتراضي، وكان من بين الأسئلة المطروحة، ما إذا كنت ستسمح لهذا الإبداع الاصطناعي بالنمو. ويتم استخدام اختيارات الأزواج العملاء لمراقبة رضيع بوساطة الكمبيوتر، كمخلوق وردي نابض في حاضنة، يطلق الصرخات، ولديه نبضات قلبية متوهجة. وقال الباحثون: إنهم غير متأكدين من أن الآخرين سيكونون قادرين على الارتباط بهذا الأمر افتراضياً، أو يكونون عطوفين ومحبين له حقاً.